Хабаровскую больницу №11 сильно расширят до 2024 года

О флагманском проекте по увеличению площади городской больницы №11 рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе «прямой линии». Вопрос о строительстве нового корпуса стационара больницы задал Александр Галиев, врач этого медицинского учреждения. Сейчас разрабатывается проект медико-технического задания на проектирование и строительство объекта в Индустриальном районе Хабаровска в пределах улиц Краснореченской и Рокоссовского. Начать строительство планируется в 2022 году, завершить – в 2024 году.

– В этой больнице я был, это тяжелое зрелище. В тяжелых условиях работают наши врачи, особенно те, кто лечит заболевших коронавирусом. Еще раз спасибо нашим врачам, коллективам. Обязательно построим, есть план и договоренность. По концессионному соглашению построим новую больницу и поликлинику. По такой программе краевой бюджет серьезно экономит деньги, а также средства налогоплательщиков, более того, строительство проходит быстрее, – рассказал Михаил Дегтярев.

Строительство планируют проводить в 2 этапа. В первый – строительство стационарных отделений хирургического профиля на 180 коек, лечебно-диагностических подразделений на 32 койки, вспомогательных служб, хозяйственных подразделений. А в завершающий – возведение отделений терапевтического профиля на 440 коек.

Для справки: Общий коечный фонд Городской больницы №11 составляет 238 коек: терапевтическое отделение – 52 койки, кардиологическое – 58 коек, хирургическое – 45 коек, отделение гнойной хирургии – 35 коек, гинекологическое – 38 коек. 10 коек предусмотрено для паллиативной медицинской помощи. Стационар дневного пребывания развернут на 25 коек.

Имеющийся сегодня коечный фонд размещен в двух находящихся на отдалении друг от друга лечебных корпусах, расположенных через проезжую часть с активным движением транспортных средств. Кроме того, имеется 6 вспомогательных помещений, 3 из которых расположены на 1-х этажах жилых домов на удаленном расстоянии от лечебных корпусов. Прикрепленное население составляет около 300 тысяч хабаровчан.