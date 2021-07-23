В Хабаровском крае 225 выпускников школ получили премию им. Гродекова

Врио губернатора вручил премию имени Николая Ивановича Гродекова выпускникам одиннадцатых классов, показавшим наилучшие результаты при сдаче единого государственного экзамена. Мероприятие состоялось в рамках профильной смены «Яблоко Ньютона» в краевом детском центре «Созвездие».

– Премия имени Гродекова второй год присуждается тем, кто набрал 95 и более баллов. Это признание заслуг самих выпускников, признание заслуг их родителей и учителей. Уверен, что все смогут поступить в те вузы, которые запланировали – и в Хабаровском крае, и в других регионах России. Все мы – граждане одной страны. А мы в крае сделаем все, чтобы вы здесь нашли себе после обучения работу по душе: чтобы экономика развивалась, чтобы появлялись новые вакансии, чтобы города и поселки были удобными для жизни, чтобы транспортная система развивалась, – подчеркнул Михаил Дегтярев. – Когда мы говорим, что нам есть кем гордиться, в первую очередь это наша молодежь.

В этом году по 100 тысяч рублей получили 38 выпускников – это юноши и девушки, набравшие 100 баллов за ЕГЭ, а также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. По 50 тысяч рублей получили 187 человек с результатом ЕГЭ от 95 до 99 баллов. Инициатива сделать ежегодную премию именной – в честь Приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова, а также присуждать ее не только стобальникам принадлежит врио губернатора.

Максимального результата добились выпускники школ из Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Выпускница школы № 24 Комсомольска-на-Амуре Мария Зайцева получила 297 баллов по трем предметам: русскому языку – 100, истории – 100, английскому языку – 97.

В 2021 году на Всероссийской олимпиаде школьников в копилке края 17 наград — три победителя по географии, физической культуре и английскому языку и 14 призеров олимпиады по технологии, китайскому языку, истории, химии, физике, астрономии, литературе. Восемь лауреатов престижного конкурса – выпускники школ.

После торжественной церемонии состоялся открытый диалог «Лидер без галстука», во время которого глава региона ответил на вопросы выпускников.