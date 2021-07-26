Готов ли Хабаровск к однополым бракам?

Европейский суд по правам человека после рассмотрения сразу трех дел нестандартных пар из Москвы решил обязать Россию признать однополые браки. Прежде чем обратиться в ЕСПЧ каждая из них весьма театрализовано обыграла свою проблему на местах – сделав громкие заявления прессе на английском языке об ущемлении прав после отказов ЗАГСов в регистрации. Далее были иски в отечественные суды, которые отклонили требования истцов, ссылаясь на Конституцию РФ.

«В Конституции дано определение брака - союз между мужчиной и женщиной. Требование ЕСПЧ антиконституционно. На этом можно было бы закончить, но я добавлю. Главная ценность нашей страны - дети, а какие дети могут родиться от однополого союза? ЕСПЧ может признавать такие браки, но с природой спорить бессмысленно», - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Россия – страна традиционных ценностей. Дальний Восток, по мнению специалистов, - территория, весьма отдалённая от темы ЛГБТ. В первую очередь это связано с суровыми условиями – для жителей Дальнего Востока семья с ее традиционными ценностями стоит на первом месте.

«Неспроста 7 лет назад мы объединились – несколько отцов, живущих в Хабаровске, создали Совет. Мы все совершенно разные: среди нас есть священники, психологи, строителями, преподаватели, депутаты, бизнесмены, но нас объединяют наши традиции. Традиции, которые были заложены нашими бабушками, дедушками, прадедушками и прабабушками. И семья является их основной составляющей, - поддержал правозащитницу Андрей Никонов, сопредседатель Совета отцов Хабаровского края. - Мы многонациональная и очень консервативная страна, где однополые браки неприемлемы. Мы это не воспринимаем. Это наш код - русский код, который мы храним. И пока мы живы, мы не дадим распространяться подобной дряни. Как много лет назад не давали распространяться всевозможными радугам на домах, как мы выступали против всевозможных гей парадов».

Андрей Никонов добавил, что на всех уровнях их объединение будет транслировать постулат «Брак – это союз между мужчиной и женщиной». По словам общественника, его коллеги из других регионов поддержали мысль том, что нужно ужесточать наказание за пропаганду педофилии, насилия и нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.