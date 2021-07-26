Село Вознесенское получило отсутствующую более ста лет церковь

Михаил Дегтярев принял участие в церемонии освящения православного храма в селе Вознесенском Амурского района. Божественную литургию отслужил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Первая церковь в Вознесенском была построена в 1891 году, через 31 год после основания села. Храм освящали в день праздника Вознесения Господня. Так двунадесятый праздник стал храмовым праздником поселения, а само село получило официальное название Вознесенское. В 1917 году сельская церковь сгорела во время грозы.

Новый храм в честь Вознесения Господня построен при поддержке «Русской медной компании» в рамках проекта «Сельский храм».

Соглашение о сотрудничестве правительства края с Хабаровской, Амурской, Ванинской и Переяславской епархиями предполагает содействие в организации приходской жизни в населенных пунктах региона. Новые церкви должны стать центрами духовно-нравственного воспитания, а также они будут нести культурную, социально-просветительную и образовательную нагрузку.

Уточним, что в 2020 году Хабаровской епархией в рамках реализации проекта «Сельский храм» в селе Казакевичево Хабаровского района построен православный храм Казанской иконы Божией Матери.