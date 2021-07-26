Хабаровский край: хакуа и тамба-тамба

Ульчанка стала самым молодым членом Ассоциации учителей родного, в том числе русского, языка России

Надежда Бабыкина, учительница родного языка, из древнего рода Ангиных. Давным-давно пришли нивхи с Сахалина в Нижнеамурье. Мирно жили с ульчами. Своих дочерей отдавали замуж за ульчей, ульчанок брали в жены. За много столетий жизни на Амуре стали Ангины ульчами, стали говорить и жить по-ульчски.

Живет Надежда в национальном селе Булава, работает в детском саду. В Булаве больше шестидесяти лет назад Петр Дечули организовал ансамбль «Гива» - один из старейших коллективов коренных малочисленных народов Севера, гордость не только ульчей, но и всего Хабаровского края. Прабабушка у Надежды была шаманкой.

- Не бывало такого, чтоб на обидчика в сердцах сказала и это сбылось?

- Бывало.

- Как живется в Булаве?

- Хорошо живется!

Не принято у амурских народов жаловаться на жизнь. Чувство достоинства, однако. Пусть ульчи маленький, но гордый народ. За себя постоять могут, если захотят. В средние века, согласно преданьям, свою ярмарку около Кизи, а она была самой большой на Амуре, от японских завоевателей отбили.

- Народ у нас дружный, веселый.

- За что ругают старики молодежь?

- Выпивает у нас молодежь. Работать-то негде. Школа да детский сад.

- Как случилось, что стала учительницей ульчского языка?

- Предложили. Я и согласилась. Подумала, что если есть ульчские корни, надо попробовать. Тем более что живу в национальном селе. Родная речь уходит.

- Язык с детства знала?

- Нет. Я не говорила по-ульчски. Слышала, конечно, как моя тетя Лилия Петровна Дечули разговаривает, как в нашем национальном ансамбле поют, но не понимала, пока на учебу не поехала в Хабаровский краевой институт развития образования.

Стоит отметить, что в роду Надежды - поэт Геннадий Ангин, автор пособия для первого класса по ульчскому языку, и составитель словарей филолог Светлана Ангина. Неудивительно, что Надежда стала учительницей родного языка.

- Подруги говорили: «Зачем тебе ульчский язык? Это же не модно, не актуально»?

- Говорили. А я им: «Если не мы, то кто займется нашей родной речью?»

- Какой он, язык ульчей? На что обратила внимание, когда стала его изучать?

- На произношение. Сложно произносить, таких носовых звуков в русском языке нет. А сама речь красивая, звучит как песня. Сначала было тяжело, а когда стала заниматься переводами, стало легче.

- Старые люди замечания делают?

- Бывает. Проблемы с ударением, русский акцент. Обиды обидами, а потом переключаюсь на то, что должна хорошо знать ульчский язык.

- Не обижают старые люди?

- Нет, наоборот, благодарят, что родная речь живет, интересуются, помогают, где-то подсказывают.

Если бы не Марина Одзял, руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ульчского района, не случилось бы в жизни Надежды события, ставшего ключевым в этом году. Она стала участницей Международной летней школы для учителей родного, в том числе русского, языка в Ялте. Стоит отметить, что с Дальнего Востока коренные народы на летней школе представляла только Надежда Бабыкина, кстати, и была она самой молодой среди учителей.

- Привезла со школы знания, опыт, наработки, которыми делились коллеги со всей страны. А ещё я стала членом Ассоциации учителей родного, в том числе русского, языка.

- Что было интересного?

- В Башкирии, например, реконструировали на уроках родного языка свадебный обряд, начиная со сватовства, и проводы в армию. Украинские учителя показали урок, основанный на своей национальной кухне. Я подумала, почему бы не делать такое же и в нашем Ульчском районе.

- Чем Хабаровский край удивил участников летней школы?

- Я показала часть урока с национальной куклой хакуа. Организаторы нам выделили по пять минут каждому учителю. Я показала фрагмент урока, который называется «На амурском берегу», где встречаются русская и ульчская куклы. Дети на занятиях сравнивают куклы. У нас же хакуа безликая. Ульчи верили, что в куклу с лицом может вселиться злая душа. Кукол-мужчин раньше редко делали, в основном – девочек и женщин.

На уроке разучивали песню Лилии Петровны Дечули:

Гэ, ичэксу хупукусал,

Хупичам ичадитэ,

Минти, синти.

Гэ, хакуа исалнэ,

Таваси-эваси,

Гэпэŋг-гэпэŋг.

Гэ, хакуа нгаланэ,

Таваси-эваси.

Габдуŋг-габдуŋг.

Гэ, хакуа бэдэкэни,

Таваси-эваси.

Тамба-тамба.

Вот, смотрите, все игрушки,

На нас с тобой глядят,

Хотят с нами поиграть.

Вот, смотрите,

кукла наша. Глаза ее играют,

Гэпэŋг-гэпэŋг, моргают.

Вот, смотрите, ручки куклы

Туда-сюда играют,

Габдуŋг-габдуŋг.

Вот, смотрите, ножки куклы

Туда-сюда шагают,

Тамба-тамба.

- Детям нравится изучать ульчский язык?

- Нравится, повторяют слова за мной с удовольствием. И потом родителям рассказывают, с папами и мамами родную речь учат. И я вместе с ними.

- Русские дети интересуются ульчским языком?

- Интересуются. Вместе с маленькими ульчами занимаются. Им очень интересно. Им нравится, когда мы изучаем национальные орнаменты, наряды. Кто-то начинает лепить, кто-то рисовать. Любят наши стихи и песни, активно участвуют в районных детских конкурсах. Очень радуются этому. Например, я перевела на ульчский язык русскую сказку «Репка», и мы ее поставили. Дети вышли в первый раз на большую сцену на районном фестивале. Им очень понравилось. После этого ждали с нетерпением следующего конкурса и более прилежно стали заниматься ульчским языком.

- О чем мечтается?

- Конечно, нужно делать все, чтобы сохранялась родная речь. Хотелось, чтобы было больше наглядных пособий для изучения ульчского языка. У нас почти все, что есть, сделано собственными руками.

- Для школьников были изданы учебные пособия по изучению родного языка с первого по третий класс, а для детского сада?

- Для нас ничего подобного нет. Сейчас же все на электронных носителях. Может быть, какое-нибудь приложение или наглядные плакаты не помешали бы. Конечно, возможность изучать родной язык должна быть не только у детей, но и у взрослых.

- Чувствуется ли счастье от дела?

- Конечно, я счастливая женщина. Когда начинаю готовиться к занятиям, даже времени не замечаю, особенно когда занимаюсь переводами. Мне это нравится.

Юрий Вязанкин

«Анализ лексико-семантических групп наводит на мысль, что ульчи - предки маньчжуров, и в лексике ульчей отголоски древнего чжурчжэньского литературного письменного языка. Всем известно: в лексике отражаются жизненные исторические реалии. Так, в ульчском языке существует целая группа слов, которая доказывает, что когда-то этот язык был письменным: таумбуву - читать, нюруву - писать, данса - книга, битхэ - письмо, бодову – считать». С. Ангина

Международная летняя школа для учителей родного, в том числе русского, языка была проведена Ассоциацией учителей родного языка и Научно-исследовательским центром национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС в рамках проекта «Всероссийский форум культур и языков народов России», финансируемого Фондом президентских грантов, в Ялте. В работе школы приняли участие 40 лучших учителей из 20 субъектов Российской Федерации, а также педагоги из Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.

Плоская бумажная или матерчатая, а также из рыбьей кожи или бересты кукла называется «хакуа», соответственно, играть в куклы по-ульчски – «хакуачуву». Куклы – мужчины, женщины, юноши, девушки, дети – различаются прической, одеждой, украшениями, как и в реальной жизни. Если одна коса у куклы, то это девочка, если две косы – замужняя женщина, а если короткая прическа – кукла мужского пола. Помимо прически женскую куклу можно узнать по ушным серьгам-колечкам, иногда с бусинкой, иногда с шерстинкой. «Хакуа» дарила мать своей дочери в качестве свадебного подарка.