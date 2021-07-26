Отдаленный поселок Хабаровского края защитят от пожаров

Михаил Дегтярев принял решение о создании в отдаленном поселке Тумнин Ванинского района пожарной части. Об этом во время последней "прямой лини", которая прошла на прошлой неделе, его попросили жители поселения, и врио губернатора края пообещал рассмотреть такую возможность. В итоге глава региона уже подписал распоряжение, по которому в Тумнине создадут отдельное подразделение численностью 11 человек и обеспечат его оборудованием и техникой. Часть возьмет под охрану 800 человек.

Для пожарной части в поселке поставят современное модульное депо. Для него специально подберут место. Затем за счет краевого бюджета будет закуплено все необходимое для работы: техника, оборудование, обмундирование. Подразделение войдет в состав 6-го отряда Противопожарной службы Хабаровского края.

- Мы обязательно будем развивать нашу противопожарную службу. Комитет по гражданской защите у нас этим и занимается. В планах есть строительство частей и в других населенных пунктах. К примеру, мы сейчас строим школу в селе Матвеевка под Хабаровском и там тоже нужна пожарная часть. Мы и там ее построим, она будет обслуживать все соседние населенные пункты. А по Тумнину, безусловно, там часть нужна, - сказал Михаил Дегтярев.

Отметим, что поселок Тумнин в Ванинском районе считается труднодоступным поселением, подверженным угрозе лесных пожаров. Профессиональные подразделения в случае серьезного пожара сейчас могут добраться туда только по железной дороге. В поселке действует добровольная пожарная команда, сформированная из числа местных жителей, но такую меру можно назвать лишь временной. Если там появится пожарная часть, то это, действительно, оградит поселение от пожаров.

Что касается пожарной части в селе Матвеевка, о которой упомянул Михаил Дегтярев, то, как отметили в комитете правительства края по гражданской защите, новая пожарная команда там возьмет под охрану сразу восемь близлежащих населенных пунктов, а также местные дачи. На этих территориях в общей сложности проживает свыше 20 тысяч человек. Сейчас по этой части уже идут конкурсные процедуры, выбирается подрядчик. Всего же Противопожарная служба Хабаровского края уже насчитывает 78 подразделений с личным составом более 2 тысяч человек.