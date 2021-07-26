В Амурском районе амбулаторию ремонтируют впервые за 30 лет

В рамках рабочей поездки в Амурский район врио губернатора побывал в селе Вознесенском, где проверил, как ведется капитальный ремонт сельской амбулатории.

– Завершить ремонт надо в сентябре, не затягивая. При этом специалистам краевого минздрава и руководству Амурской ЦРБ поручаю тщательно контролировать ход этих работ во взаимодействии с администрацией сельского поселения. Надо сделать все так, чтобы людям было удобно – и пациентам, и самим медработникам, – отметил Михаил Дегтярев.

Амбулатория в селе Вознесенском – подразделение КГБУЗ «Амурская центральная районная больница».

В ней работают два врача общей практики, два фельдшера, акушерка. Есть пункт скорой медицинской помощи. Также амбулатория работает в режиме аптеки, реализуя в розницу лекарственные препараты.

Расположена амбулатория в двухэтажном здании 1986 года постройки. Имеется централизованное отопление, канализация и водоснабжение, однако общее состояние помещений для приема и лечения местных жителей давно не соответствует никаким санитарным нормам.

– Я здесь больше тридцати лет, за это время ни разу не было никакого ремонта. Сейчас здание разделили на две половины: пока в одной работает бригада по ремонту, в другой мы продолжаем прием, – рассказал заведующий амбулаторией Алексей Серебренников.

Финансирование капитального ремонта стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в Хабаровском крае в начале 2021 года. Это позволит существенно повысить качество медицинского обслуживания жителей двух сел – Вознесенского и Усть-Гура (в общей сложности около 1 800 человек).

При разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта не были учтены ремонт кровли и крыльца, устройство водостоков и отмостков. На это обратил внимание глава региона. По его поручению перечень работ был дополнен. Кроме того, в амбулатории будут установлены кондиционеры. Общая стоимость капремонта – около 14 млн рублей.

Также Михаил Дегтярев, находясь в Вознесенском, дал указание руководству социального блока правительства края разработать программу по оборудованию комфортных помещений для отдыха медицинского персонала во всех лечебных учреждениях региона.

– Во всех больницах, ЦРБ, поликлиниках это должно быть сделано. Сами люди скидываются, покупают кондиционеры, телевизоры, чайники. Чего я только не увидел за последний год, объезжая все районы. А ведь многие сейчас сутками на работе. Нужно своего рода «меню оснащения» ординаторских, чтобы улучшить условия работы врачей, – подчеркнул глава региона.