Матч с «Зенитом» стал большим событием в жизни Хабаровска

Бывают матчи, которые запоминаются на всю жизнь. Безусловно, один из таких состоялся четыре года назад, 16 июля 2017-го. Скажу больше: тогда на главной арене стадиона им. Ленина в Хабаровске состоялось (не побоюсь этого слова) уникальное спортивное событие. В этот день футболисты СКА проводили свой первый в истории матч в российской премьер-лиге. И соперником дальневосточников, словно по заказу, был тогда один из топовых клубов страны – питерский «Зенит».

Казалось, в тот жаркий июльский день весь Хабаровск жил футболом. Ведь на стадион им. Ленина пришли даже те, кто ранее здесь появлялся крайне редко. Шутка ли, за поединком наблюдали 14200 зрителей. Такой внушительной аудитории могли позавидовать даже гранды отечественного футбола.

Даже поражение своих любимцев не испортило тогда настроение болельщикам. Ведь они получили истинное удовольствие от игры своей команды, практически ни в чем не уступавшей клубу, в составе которого наблюдалась внушительная группа игроков сборной России – будущих триумфаторов чемпионата мира-2018.

Чуть-чуть подопечным Алексея Поддубского (он тогда стоял у руля СКА) в поединке против «Зенита» не хватило мастерства и простого везения. Но в целом ребята молодцы!

Кстати, попасть на этот исторический матч посчастливилось далеко не всем желающим. К тому же болельщикам пришлось отстоять огромные очереди, каких в Хабаровске не было много лет. «Я, наверное, часа четыре тогда парился у касс стадиона, - рассказывал мне позже знакомый. – Боялся, что вообще мог остаться без билета, но, к счастью, мне повезло».

Свободные места имелись лишь на гостевых секторах, которые по регламенту чемпионата России были отданы болельщикам «Зенита». В итоге питерских фанатов собралось человек 150. Для них выезд в Хабаровск стал, пожалуй, одним из самых дальних в истории.

Дзюба

К середине второго тайма болельщики даже запустили «волну», которая не наблюдалась здесь, пожалуй, с октября 2001 года, когда армейцы встречались с «Уралмашем» в матче за выход в первый дивизион.

…Уже за два часа до матча в районе главной арены Хабаровска, которая в преддверии поединка заметно похорошела, было довольно многолюдно. Немало зрителей пришли на стадион заблаговременно и без всякой давки заняли свои законные места на трибунах.

И правильно сделали, поскольку ближе к встрече пробраться на стадион было уже довольно проблематично. Но прежде чем большинство болельщиков заняли места на трибунах, они стали свидетелями другого, невиданного ими ранее зрелища.

А именно прохода болельщиков «Зенита» под заряд «Оп, давай-давай». Реакция хабаровчан оказалась неоднозначной. Кто-то тут же достал телефон и начал снимать видео. Кто-то решил поддержать гостей и даже подхватил кричалку.

А другие попытались выдать в ответ что-нибудь острое в адрес Питера и «Зенита», однако таких тут же одергивали, напоминая о гостеприимстве.

Сам «Зенит» на стадион сопровождали две машины ГИБДД. Десятки местных мальчишек, увидев Шатова, Дзюбу, Лунева и Жулиану, начали наперебой просить у них автографы. Дзюба и Лунев не отказали, несмотря на то, что оба были в стартовом составе.

А когда зенитовцы вышли на разминку, особого почёта и аплодисментов удостоился Юрий Жирков, который, впрочем, на поле во время матча так и не появился. Еще более активно болельщики гонялись за звездными питерцами после игры. Были и селфи на память, и раздача автографов. Один фанат даже просил игроков расписаться на… пятидесятирублевой купюре с видами Санкт-Петербурга.

Сама игра превзошла все ожидания. То, что дальневосточники не собираются играть против одного из главных претендентов на золотые медали чемпионата страны вторым номером, стало ясно с первых минут матча.

Роберто Манчини

Уже в дебюте армейцы получили право на штрафной удар. Руслан Корян мощно пробил, голкипер «Зенита» Андрей Лунёв кончиками пальцев коснулся мяча, после чего «пятнистый» угодил в перекладину. Ничего себе начало!

К слову, Корян и в дальнейшем неоднократно проверял на прочность вратаря гостей. Осознавая, откуда идет основная угроза, подопечные Роберта Манчини (да-да, именно этот специалист, который недавно привел сборную Италии к чемпионству на Евро, тогда тренировал «Зенит») стали фолить против нашего форварда. К счастью, обошлось без травм.

Понятно, что «Зенит» тоже без дела не сидел. Но оборона СКА во главе с Александром Довбней особых вольностей питерцам в своей штрафной площадке не позволяла. «Не так страшен чёрт, как его малюют», - говорили зрители в перерыве.

После отдыха Роберт Манчини выпустил Даляра Кузяева, который в итоге и забил столь важный для гостей гол. Причем для этого ему хватило всего-то семи минут. Кузяев отважился на удар метров с 25, застав хозяев врасплох.

Отрадно, что и после этого армейцы не опустили руки и создали как минимум два голевых момента. Вначале после передачи Руслана Коряна Исмаил Эдиев бил с близкого расстояния, но «Зенит» выручил вратарь.

А затем едва не состоялся гол-красавец в исполнении Хуана Лескано. Аргентинский форвард накрутил на замахе Кришито и исполнил с края штрафной рабону (удар, который наносится по мячу позади опорной ноги). И вновь мяч попал в перекладину.

- Получилось экспромтом, - скажет потом Лескано. - Помнится, в свое время на тренировках в мадридском «Реале» я часто тренировал такие удары. Решение пробить именно так пришло потому, что была удачная позиция для рабоны.

К концу матча хозяева явно подсели и в итоге пропустили совсем необязательный гол, окончательно снявший все вопросы. Олег Шатов слева прострелил в центр, и Александр Кокорин, несмотря на то, что находился в окружении нескольких защитников, сумел переправить мяч в ворота.

После матча Алексей Поддубский выглядел так, словно его команда победила.

- Устроило всё, кроме счета, - сказал он по горячим следам. - После матча в раздевалке поздравил ребят с хорошей игрой. Да, «Зенит» больше владел мячом, но по голевым моментам мы питерцам, считаю, не уступили.

- «Зенит» показал нам, как нужно использовать свои шансы, - это уже точка зрения вратаря «СКА-Хабаровска» Александра Довбни. - Это премьер-лига, тут важно не упускать свои возможности. И, конечно, удача в таких матчах нам бы не помешала. Играть можно с любой командой. Мы конкурентоспособны. Уверен, сможем брать очки, соперничая с любым клубом премьер-лиги.

…Довбня в том историческом сезоне сыграл просто блестяще. Не зря его потом окрестят злым гением московского «Спартака». Тем не менее армейцы в премьер-лиге тогда все же не удержались. Но след о себе оставили.

Достаточно вспомнить домашние поединки с будущим чемпионом – «Локомотивом». Железнодорожники победный гол провели уже в добавленное время. Причем Довбня отразил пенальти, и только со второй попытки гости поразили наши ворота.

Наверняка запомнилось болельщикам и армейское дерби. Забить два мяча голкиперу сборной России Игорю Акинфееву - это дорогого стоит!

«Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем», - так и хотелось спеть эти строчки из песни Александра Розенбаума, когда тот исторический сезон завершился. Когда еще футболисты СКА подарят нам эту сказку?

Быть может, уже в следующем сезоне? Поговаривают же, что перед подопечными Сергея Юрана стоят большие задачи. Одна из которых – вернуть зрителей на трибуны. А вернуть может только игра. А если будет игра – будут и результаты. А там, глядишь, и до «Зенита» со «Спартаком» недалеко.

Владислав Махов