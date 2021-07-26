В Хабаровском крае стартовал второй конкурс СОНКО

Сегодня в Хабаровском крае стартовал второй региональный конкурс социальных проектов СОНКО. На реализацию инициатив, направленных на улучшение жизни в регионе и помощь нуждающимся, из краевого бюджета выделено 15,2 млн рублей. Прием заявок на получение грантов открыт до 26 августа.

– В конкурсе участвуют проекты, которые имеют социальную направленность. Лучшие из них получат субсидии из краевого бюджета в размере до 700 тысяч рублей. По опыту предыдущих аналогичных конкурсов, выиграть гранты смогут более 30 социально ориентированных некоммерческих организаций, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

По условиям конкурса СОНКО должны иметь государственную регистрацию и обеспечить софинансирование проектов из внебюджетных источников в размере не менее 15%. Победители, зарегистрированные менее года назад, получат до 200 тысяч рублей, от 1 до 3 лет – до 500 тысяч рублей, более 3 лет назад – до 700 тысяч рублей.

В списке направлений конкурса социальная адаптация инвалидов и их семей, деятельность в сфере образования, науки и культуры, поддержка благотворительной и волонтерской деятельности, пропаганда здорового образа жизни, повышение качества жизни людей пожилого возраста, поддержка лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и другие.

Полный перечень номинаций и подробные условия размещены на «Портале цифровых решений для некоммерческого сектора». Там же в электронной форме можно подать документы на конкурс. Также заявки принимаются в главном управлении внутренней политики правительства края и по почте. Узнать о том, как работать с платформой конкурса и правильно оформить проект, можно на вебинарах Фонда «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций». Подробности – на сайте и в социальных сетях фонда. Консультации также предоставляются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по телефону 8-800-2019-6-27.

– Ждем на конкурс проекты от организаций с четким пониманием, какие проблемы они хотят решить, кому помочь и почему это важно сделать. К таким вопросам не следует относиться формально, ведь от степени проработанности проекта будет зависеть, получит автор грант или нет. Но самое главное, что каждая инициатива должна вносить свой вклад в развитие нашего края и быть полезной его жителям. И таких примеров в регионе уже немало. СОНКО у нас активные, за время проведения конкурсов с 2013 года они реализовали уже более 350 социальных проектов, – добавили в ведомстве.

Напомним, в этом году краевой конкурс СОНКО проходит во второй раз. На это правительство региона получило средства от Фонда президентских грантов. По итогам первого конкурса 35 некоммерческих организаций края уже получили гранты из регионального бюджета на свои социальные проекты, общая сумма которых составила 15,2 млн рублей.