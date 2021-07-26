Врачи в Хабаровском крае должны работать в комфортных условиях - Дегтярёв

Добившись от Москвы выделения свыше 8 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в Хабаровском крае, Михаил Дегтярев лично контролирует, чтобы эти средства были потрачены максимально эффективно.

В ходе рабочей поездки по Амурскому району, в селе Вознесенском врио губернатора проверил, как ведется капитальный ремонт амбулатории - пока в одной половине здания работает строительная бригада, в другой врачи продолжают прием пациентов. Это медицинское учреждение обслуживает около 1 800 человек из двух сел – Вознесенское и Усть-Гур.

Амбулатория находится в двухэтажном здании 1986 года постройки. И хотя имеются все блага цивилизации - централизованное отопление, канализация и водоснабжение, но общее состояние помещений для приема и лечения местных жителей не соответствует санитарным нормам. В амбулатории работают два врача общей практики, два фельдшера, акушерка, есть пункт скорой медицинской помощи. Также здесь можно приобрести лекарственные препараты.

- Надо сделать все так, чтобы людям было удобно – и пациентам, и самим медработникам, – отметил Михаил Дегтярев. По поручению главы края перечень работ по капитальному ремонту был дополнен – на стадии разработки документации не были учтены ремонт кровли и крыльца, устройство водостоков и отмостков. Так что общая стоимость капремонта составит около 14 миллионов рублей.

- Чтобы улучшить условия работы врачей, во всех лечебных учреждениях региона надо создать комфортные условия для отдыха медицинского персонала, ведь многие сейчас сутками на работе. А то медики сами скидываются и покупают кондиционеры, телевизоры, чайники, - подчеркнул глава региона. И поэтому в медицинском учреждении будут установлены и кондиционеры.

По плану завершить ремонт в амбулатории села Вознесенское планируется в сентябре 2021 года.