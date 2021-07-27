В Хабаровском крае за сутки – 326 случаев заболевания ковидом

326 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 141 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 179

Хабаровский район – 2

Николаевский район – 9

Вяземский район – 28

Верхнебуреинский район – 42

Нанайский район – 38

Охотский район – 9

Амурский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2027 коек. Свободно 508. На лечении находится 15 тяжелых пациентов, 11 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 235 307 жителей края, полностью завершили вакцинацию 159 802 человека.

Всего на лечении находится 5 823 человека. В том числе 1519 стационарно, 4 304 амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 854 случая Covid-19. 57 425 человек выздоровело.