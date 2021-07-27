В 11 местах Хабаровского края горят леса

В Хабаровском крае в начале недели лесоохрана зарегистрировала 11 природных пожаров. Очаги возникли в четырех районах: Николаевском, Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Тугуро-Чумиканском. При этом только пять пожаров сейчас находятся в зоне активного тушения. За другими установлено наблюдение, так как ликвидировать их нецелесообразно. В комитете лесного хозяйства разъяснили, почему отдельные пожары не тушат.

- Некоторые пожары расположены в труднодоступной или удаленной местности, куда добраться практически невозможно. Тем более туда не получится доставить технику. Специальная комиссия оценивает опасность таких очагов, и если ее нет, то принимается решение не ликвидировать пожары, а наблюдать за ними до их естественного затухания. В основном такие пожары появляются далеко в тайге от гроз. Сейчас у нас как раз действует пять подобных возгораний на площади 2,4 тысячи га. Остальные пожары устраняют. На тушении задействовано 129 человек, используется 41 единица техники, уточнил и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда краевого комитета лесного хозяйства Владимир Летута.

Для профилактики пожаров на территории сразу 18 муниципалитетов Хабаровского края в настоящий момент действует особый противопожарный режим, в Николаевском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Он устанавливает ограничения на посещение лесов, запрещает проведение любых огневых работ. В Хабаровском крае наблюдается аномальная жара. Дневная температура на 7 градусов выше среднесуточной в этот период года, из-за чего риск пожаров возрос многократно. При этом более 60% всех пожаров происходит по вине человека. То есть вопрос соблюдения противопожарных правил актуален как никогда.

- Еще с начала весны мы регулярно проводим профилактические рейды в лесах, выявляя нарушителей противопожарного режима. За его нарушение предусмотрены внушительные штрафы. Физическое лицо может быть наказано на сумму до 7 тысяч рублей, а юрлицо - до 500 тысяч рублей. Но наказание - не главное, важно, что любые возгорания могут потенциально перерасти в пожары, уничтожающие все на своем пути. Пример тому – ситуация в Якутии. Поэтому призываем наших жителей не нарушать правила пожарной безопасности, подумать о себе и своих близких, - призвал Владимир Летута.

Сотрудники лесной охраны просят жителей региона проявлять бдительность в лесах, а в случае обнаружения возгораний - сообщать об этом на номер "горячей линии" 8-800-100-94-00 (круглосуточно, бесплатно). Передать информацию также можно с помощью мобильного приложения "Берегите лес". Получив вовремя информацию о пожаре, лесоохрана сможет его оперативно ликвидировать. Так, до 90% всех возгораний пока удается тушить в первые сутки, что позволяет держать ситуацию с пожарами под контролем.