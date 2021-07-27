В Вяземском районе отопительный сезон начнется в срок

В районах края коммунальщики активизировали работы по подготовке к новому отопительному сезону. В Вяземском своевременное открытие сезона оказалось под угрозой из-за большого износа трубопроводной системы центральной городской котельной. Расходы, связанные с проведением дополнительных ремонтных работ, не были заложены в местном бюджете.

Руководители районной и городской администрации обратились к Михаилу Дегтяреву с просьбой о помощи. Чтобы не допустить срыва отопительного сезона, глава края распорядился выделить 5 млн рублей на приобретение трубной части третьего котлоагрегата.

– Всего на подготовку к предстоящему отопительному сезону из бюджета всех уровней и средств предприятий ЖКХ будет направлено около 30 млн рублей. На сегодняшний день из 34 котельных района к отопительному сезону готовы 17. Ремонт центральной котельной в Вяземском позволит не только увеличить ее производительность, но и приведет к экономии расходования твердого топлива, – отметил глава района Александр Усенко.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в домах и на социальных объектах Вяземского района, во всех котельных будут проведены косметические ремонты и ревизия технологического оборудования.

Масштабные ремонтные работы уже прошли на котельной поселка Шумный, здесь установлены два новых котла. В августе в котельных сел Красицкое и Дормидонтовка также будет установлено новое оборудование.