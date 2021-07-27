Прямая линия с Дегтяревым: рейсы на север и ванинские терминалы

Очередная прямая линия с врио губернатора Михаилом Дегтяревым состоялась ровно через год после его назначения в Хабаровский край

«С каждым разом все больше волнуюсь», - говорит Дегтярев, устраиваясь перед мониторами. По ту сторону – министры, журналисты, главы администраций, ну, эти исполняют служебный долг. Главные интервьюеры, конечно же, жители нашего края: кто интересуется глобальными вопросами, кто использует возможность повлиять на решение местечковых проблем, кто благодарит, приглашает в гости. Вопросы можно задавать по разным каналам связи – повезет, именно твой выберут. Все как в самой большой политике.

По отбору вопросов судим о том, какие моменты власти считают самыми актуальными.

Событием года назван недавний снос барака на проспекте 60-летия Октября. За жильцов можно только радоваться, но если вдуматься? Третье десятилетие двадцать первого века! Наконец-то у людей появится водопровод, «придуманный еще рабами Рима»! Михаил Владимирович обещает, что к концу следующего года с хабаровскими бараками на проспекте будет покончено. Да и в целом по аварийному жилью началось ускорение. Отличная новость, что ж.

- У меня в глазах стоит Тырма Верхнебуреинского района, - вздыхает Дегтярев. - Дома построены японцами в 40-е годы, просто страшно. Мне помнится, встретили мужчину, он такой на позитиве шел, нес воду. Спросил его, как дела. А он: «Нормально. Идем ко дну». Юмор помогает сохранять присутствие духа. Дома в Тырме тоже будут отселены по программе расселения из аварийного жилья.

Тема паводков повторяется из года в год. И снова Верхнебуреинский район.

- Нет жертв и пострадавших. Даже живность сохранилась, - говорит врио губернатора. - Только одна свинья умерла, и то непонятно какой смертью. Как и положено по закону, каждое домовладение будет заактировано, определен ущерб. После чего в недельный срок мы решение примем и деньги доведем. Режим краевой ЧС мы вынуждены ввести, чтобы было правовое основание деньги потратить. По мостам сложнее.

Напомним: один мост в районе полностью уничтожен паводком, один – частично, шесть мостов повреждены.

Вопросы типа: можете ли вы повлиять на нашего мэра, мне кажется, относятся к категории «вот приедет барин, барин нас рассудит». Должны ли они возникать между взрослыми людьми, которые умеют слушать и слышать друг друга, аргументировать свою точку зрения и принимать чужую? Или что-то не то творится в коммуникациях?

Кстати, о последних. Невольно отметила особое мнение Михаила Владимировича о доверии к словам. Процитировав профессора Преображенского и призвав зрителей не читать газет (и не смотреть телевизор), а черпать новости и мнения из телеграм-канала «Пулемет Дегтярева», вроде как поставил он нас с коллегами, ожидающими своей очереди на вопрос, в неловкое положение. Но вот пример:

- По телевизору сказали, все, кто прожил в браке 50 лет, - звонит Виктор из Комсомольска-на-Амуре, - получат 25 тысяч рублей. Мы подали документы в апреле, уже июль кончается, звонили, говорят, что денег нет.

- Хочу заверить, что обязательно получите, - отвечает врио губернатора, - задержка связана вот с чем. Когда эту меру государственной поддержки мы вводили, не рассчитывали на такое количество заявлений, нам пришлось дополнительно деньги выделять и править бюджет. И на самом деле это хорошо – больше 6000 пар подали заявления, это люди, которые подают пример нашей молодежи, как надо жить в любви и верности.

Студенты в общении используют современные технологии – заготовили видеообращение, просят поддержки в реновации студенческого городка и межвузовских территорий. Считают, что это поможет остановить отток населения.

Сергей из Николаевска-на-Амуре интересуется, будет ли в дальнейшем развиваться программа перелетов в северные районы края.

- Конечно же, будет, - обещает Михаил Дегтярев, - летайте на здоровье четыре раза в год. Есть просьбы от глав районов до 6 раз увеличить количество субсидируемых рейсов. Как только нам позволит финансовое положение, мы, я думаю, до шести увеличим.

Попутно в ходе прямой линии мы выясняем, что Хабаровск – дальневосточная столица образования и здравоохранения (настолько много у нас достижений).

Жителя поселка Малая Хапсоль интересует вопрос газификации, которую обещали еще все предыдущие губернаторы: «Сколько можно топить углем?»

- Наверное, сейчас мы быстро не примем решение, - поблагодарив за вопрос, отвечает Михаил Дегтярев и интересуется у ответственных за газификацию лиц, как обстоят дела.

Проект планировки территории сейчас завершают, в этом году должны объявить конкурс на проектирование, выполнение работ запланировано на 2023-2024 годы.

Александр из Тумнина переживает об отсутствии в поселке полноценной пожарной части.

- Обязательно построим модульную пожарную часть, - говорит Дегтярев, - сделаем.

Врач хабаровской больницы №11 интересуется: будет ли когда-нибудь построен новый корпус стационара. Больнице 60 лет, последний ремонт она переживала в начале века.

- В тяжелых условиях работают наши врачи, - пользуясь случаем, благодарит медиков за работу Дегтярев. - Конечно же, построим, уже есть план. Построим и новую поликлинику, и большой хирургический центр, коек на 300. У нас целая программа по концессиям, которая позволяет серьезно экономить деньги, а самое главное – делать быстрее. По концессиям мы планируем построить пять школ, несколько медучреждений, в том числе и санаторий «Уссури», больницу в Совгавани.

Ванинцев волнует вопрос экологии и появления новых угольных терминалов.

- Начну издалека, с мыса Веселый. Пришлось встречаться с владельцами проекта, разъяснять позицию, и сейчас работы там прекращены. По Датте и по бухте Сторож, работы там еще не начаты и начаты не будут. Правительство Хабаровского края против этого проекта. Я эту позицию довел публично на оперативном совещании. Мы не против инвесторов, но если это заповедное место, то какой терминал? - задает риторический вопрос Михаил Дегтярев.

Общее впечатление, которое складывается от прямой линии, – Дегтярев времени даром не терял. Обстановку в крае выяснил, положительные сдвиги появились. Смотрим, что будет дальше.

Ирина Северцева