В Хабаровском крае МТС помогает осваивать заброшенные земли

В конце 2020 года на базе АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» была создана первая машинно-тракторная станция (МТС). Из краевого бюджета на нужное дело было выделено 40 миллионов рублей.

В январе 2021 года приобретены два специализированных трактора - «Кировец» и «Валтра» - и навесное оборудование - мелиоративная борона и почвенная фреза. Стоимость аренды техники с экипажем и техническим обслуживанием составляет немногим более 4 тысяч рублей за один рабочий день. И сразу успех - заявки на эксплуатацию принимаются уже на 2022 год.

Одним из первых, кто воспользовался услугами МТС в разработке заброшенных земель, стал фермер Николай Скалюк. В его планах стоит освоить 150 гектаров, засеяв их кормовыми культурами.

- Нам важен каждый гектар для создания собственной кормовой базы, чтобы мы ни от кого не зависели, а самостоятельно могли заготавливать корма для сельскохозяйственных животных, - заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства.

В Хабаровском крае фермерские хозяйства и сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием картофеля, овощей и кормовых культур, имеют большую потребность в качественных землях, расположенных на незатапливаемых территориях.

В крае на данный момент имеется около 35 тысяч гектаров, выбывших из оборота сельхозземель. Часть их не используется из-за переувлажнения почвы и подтоплений, которые случаются в крае периодически с 2010 года.

Ранее работы по подъему залежных земель в основном проводили фермеры, которые могли позволить себе покупку дорогостоящей техники. С внедрением первой МТС ситуация меняется - всего от аграриев поступили заявки на помощь в разработке 3,5 тысячи гектаров.

Хочется отметить, что такое явление, как МТС, для обеспечения технической и организационной помощи сельскохозяйственной техникой крупным производителям сельскохозяйственной продукции было широко распространено в 30–50-е годы прошлого века в Советском Союзе. Внедрение МТС позволило поддерживать высокий уровень обслуживания техники и дало колхозам преимущества механизации без необходимости капитальных вложений. В СССР МТС просуществовали до конца 50-х, когда волюнтаристским указанием Никиты Хрущева сельскохозяйственная техника станций была продана колхозам, что повлекло ряд негативных моментов.

Эдуард Попов