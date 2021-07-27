В Хабаровском крае набирает обороты вакцинация против коронавируса

По современным требованиям, для выработки коллективного иммунитета требуется, чтобы вакцинацию прошло как минимум 80% населения. На данный момент в крае двумя компонентами вакцины привилось свыше 160 тысяч человек. На начало недели защиту от COVID-19 получили 238527 жителей Хабаровского края.

Препаратов хватит всем, с начала прививочной кампании в регион поступило 283776 доз вакцины. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63528 случаев заражения, 57284 человека выздоровело. В Хабаровске вакцинация проводится во всех поликлиниках города. Также работает 12 мобильных пунктов. Для вакцинации студентов открылся первый опорный пункт на базе клиники семейной медицины ДВГМУ в Хабаровске. Прививки проводят бывшие выпускники университета. Пункт работает по будним дням с 9:00 до 14:00 часов.

Записаться на вакцинацию возможно через портал государственных услуг Российской Федерации gosuslugi.ru или региональный сайт «Услуги27» - uslugi27.ru. Узнать о том, где можно поставить прививки, можно на горячей линии минздрава, позвонив по номеру 122. Не забывайте важное правило при посещении пункта вакцинации - при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета - СНИЛС.

Если вы работаете в серьезной конторе или в многочисленной организации, проще организовать прививку прямо на рабочем месте. В таком случае, чтобы выехала мобильная бригада, необходимо обратиться в поликлинику по месту нахождения предприятия. В этом случае организацию ставят на учет и высылают врачей.

Так, в начале недели иммунитет к коронавирусной инфекции на рабочем месте получила часть коллектива из Перинатального центра в Хабаровске. Для того чтобы не отвлекать надолго медицинских работников от приема и оказания медицинской помощи населению, главный врач обратился в городскую поликлинику №5 с просьбой прислать мобильную бригаду для вакцинации. За раз прививку получили 105 человек. В целом за все время вакцинации в коллективе Перинатального центра иммунитет к COVID-19 получили 608 человек из 728 работающих.

На ряде предприятий ввели правило, что в день прививки, а также на следующий день, когда может пойти реакция на укол, сотрудник освобождается от работы с сохранением заработной платы.

Получить постоянный медотвод от вакцинации против коронавируса можно только при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания; временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней. Если у пациента определены временные противопоказания, то справка выдается на 30 дней.