Мы не запад, но мы и не восток, мы – север

Развитие арктических территорий – один из приоритетов работы Правительства РФ. Об этом на прошедшем в Санкт-Петербурге Дне Арктики объявил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В 2020 году вся российская Арктика стала особой экономической зоной.

- Сегодня каждый, готовый вложить в свой проект от одного миллиона рублей, может стать ее резидентом, воспользовавшись налоговыми льготами и административной поддержкой. Сейчас в преференциальных зонах арктического региона зарегистрировано 128 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 300 миллиардов рублей, - рассказал заместитель председателя Правительства РФ.

С освоением Северного морского пути связан ряд задач, поставленных Президентом РФ. В частности, к 2024 году планируется повышение грузопотока до 80 миллионов тонн в год. С этой целью идет постоянное расширение парка специализированных судов. В 2020 году вошел в строй головной ледокол «Арктика», способный ходить во льдах толщиной до трех метров. Строятся еще четыре ледокола этой же, 22220, серии. На судоверфи «Звезда», находящейся в городе Большой Камень Приморского края, заложен головной ледокол «Лидер», который сможет преодолевать льды еще большей толщины - до пяти метров.

Одновременно с этим совершенствуется арктическая законодательная база. Утвержден ряд законодательных актов: «Основы государственной политики РФ в Арктике» и «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности» - на период до 2035 года; принята государственная программа социально-экономического развития территории; утвержден федеральный закон о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

Во время работы Дня Арктики прошло подписание ряда соглашений, в том числе об организации бесперебойного и экологически безопасного комплексного ледокольного обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, о проведении комплексных исследований и мониторинга надводной и подводной экологической безопасности в Арктической зоне РФ.

На этом, по словом Юрия Трутнева, работа не заканчивается: «Работы предстоит еще много. Большая часть из того, о чем мы сейчас говорим, постоянно обсуждается в Правительстве. Уверен, что общими усилиями мы и дальше будем осваивать этот труднодоступный, но крайне важный и для нашей страны, и для всего мира регион».

Не так давно Япония выдвинула территориальные претензии на Западную Антарктиду, которая была открыта российскими мореплавателями. Этой теме посвящен доклад государственного агентства Японии под названием «Национальный институт полярных исследований» (NIPR).

Подобные претензии не являются новыми. С 2012 года Япония заявляла о правах на Землю Мэри Бэрд и Землю Элсуэрта - это пространство Западной Антарктиды, где были найдены запасы газа. Территории эти были открыты в 1820 году русскими путешественниками - адмиралами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.