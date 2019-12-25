Единый тариф для школьного Интернета может быть введен на федеральном уровне

Заметные различия стоимости подключения школ к сети и передачи данных даже в рамках государственных контрактов были выявлены в ходе совместной проверки федерального министерства цифрового развития и антимонопольной службы. Исправить ситуация может введение единого интернет-тарифа для всех школ. Подобная инициатива была направлена вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

- Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка, - сказала руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

В инициативном документе федеральному правительству предлагается после проведения официального мониторинга стоимости провайдерских услуг общеобразовательным организациям и выявления причин такого цифрового неравенства, рассмотреть вопрос о создании единого для всех школ тарифа по обеспечению доступа к интернету. В аппарате зампреда правительства высказали согласие искать решение совместно с инициаторами.

- В Хабаровском крае школы получают интернет за счет средств краевого или федерального бюджета. При этом используются тарифы, установленные по результатам конкурентных закупочных процедур. При установлении единого тарифа важно, чтобы он не превышал существующий уровень. При этом мы были бы заинтересованы, чтобы данный тариф позволил увеличить скорость Интернета, - прокомментировали тему в министерстве образования Хабаровского края.