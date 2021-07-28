«Хабаровские авиалинии» обновят бренд

Под собственным обновленным брендом войдет в состав единой дальневосточной авиакомпании краевой перевозчик «Хабаровские авиалинии». Его основой станут новые воздушные суда, расширение маршрутной сети, современная авиационная инфраструктура, а главным принципом – высокое качество услуг и комфорт пассажиров. Таких результатов планируется достичь благодаря реализации флагманского проекта по развитию краевой авиакомпании, инициированного главой региона Михаилом Дегтяревым.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, к обновлению парка воздушных судов компания уже приступила. Два новых самолета L-410, первыми получившие новый логотип компании с изображением Ерофея Хабарова, а также имена «Алексей Черный» и «Барон Корф», сегодня выполняют рейсы в северные районы. В планах также освоение новых типов воздушных судов, например, вертолетов МИ-8МТВ. В перспективе их можно будет использовать и на субсидируемых маршрутах.

– Со следующего года, если все пойдет по плану, то в рамках единой дальневосточной авиакомпании, частью которой станут «Хабаровские авиалинии», мы, возможно, выйдем на эксплуатацию суперджетов. Они будут базироваться и ремонтироваться у нас и летать из Хабаровска по всему Дальнему Востоку с нашим брендом, – рассказал Михаил Дегтярев, отвечая на вопросы жителей края в ходе «Прямой линии».

В работу над созданием дальневосточной авиакомпании в соответствии с поручением Президента Российской Федерации регион уже включился. Так, правительство края приобрело 5% акций авиакомпании «Аврора». Планируется консолидация авиационных активов. Кроме того, Минтранс России включил дополнительные 14 межрегиональных маршрутов в Хабаровский край в перечень направлений, субсидируемых из федерального бюджета.

Среди этих маршрутов перелеты из Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани во Владивосток, из Советской Гавани в Южно-Сахалинск, рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, Южно-Сахалинск, Красноярск, а также перелеты из Хабаровска в Якутск, Кавалерово (Приморский край), Анадырь (Чукотский АО), Зею и Тынду с посадкой в Благовещенске (Амурская область), Оху, Шахтерск и Ноглики (Сахалинская область). Рейсы по двум последним направлениям уже возобновились. При этом летать из Хабаровска в Шахтерск и из Советской Гавани во Владивосток жители края смогут самолетами компании «Хабавиа». Стоимость билетов по этим направлениям составит 4635 и 7050 рублей в одну сторону соответственно.

– В рамках стратегии формирования нового бренда наша авиакомпания также планирует направить усилия на развитие авиационной инфраструктуры. В частности, идет обновление аэропортов и спецтехники, расширение коммерческой деятельности. Сейчас прорабатывается передача аэровокзала в аэропорту Чумикан, а также имущества воздушных гаваней Николаевска-на-Амуре и Нелькана в федеральную собственность. Это позволит привлечь средства федерального бюджета на содержание объектов и улучшение авиатранспортного обслуживания жителей края. В 2021–2025 годах при поддержке краевых и федеральных властей планируется реконструкция аэропортов северных районов края – Охотск, Аян и Херпучи. Благодаря этому будет обеспечена безопасность и регулярность полетов, а также высокое качество обслуживания пассажиров. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 4,2 млрд рублей, – добавили в краевом минтрансе.

В части развития коммерческой деятельности компания планирует увеличить количество рейсов санавиции и поисково-спасательных полетов, а также расширить клиентскую базу заказчиками чартеров и на перевозку грузов. Кроме того, Хабавиа продолжит выполнять субсидируемые рейсы, в том числе по программе льготных перелетов для жителей северных районов. Рассматривается возможность увеличения частоты полетов.