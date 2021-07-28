В Верхнебуреинском районе мосты и дороги восстановят до конца года

В Верхнебуреинском районе началось восстановление пострадавших от паводка объектов транспортной инфраструктуры. Напомним, после сильных дождей, прошедших 14-15 июля, на реках Бурея, Ниман, Ургал и Умальта резко выросли уровни воды. В результате территория района оказалась в зоне подтопления, краевым правительством был введен режим ЧС регионального характера. На сегодняшний день обеспечен бесперебойный и безопасный проезд транспорта на всех участках дорог в муниципалитете, кроме проезда в поселки Шахтинский и Софийск. Для жителей этих населенных пунктов действует паромная переправа.

– Аудит всех разрушений уже проведен. По нашим данным, всего повреждено 23 км дорог и 11 мостов, из них 18 км и 2 моста на региональных трассах, 5 км и 9 мостов на автодорогах местного значения. Предварительно, на их восстановление потребуется 243 млн рублей. Заявки на финансирование уже сформированы и направлены в краевой минфин. После поступления средств восстановить все объекты мы сможем достаточно быстро. Работы должны быть завершены в этом году. Такую задачу поставил глава региона Михаил Дегтярев, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

На сегодняшний день часть восстановительных работ уже выполнена. На автомобильной дороге «Подъезд к с. Усть-Ургал» на седьмом км через р. Тарас завершена укладка водопропускных труб и отсыпка дорожного полотна вместо разрушенного моста. На подъезде к пос. Алонка полностью засыпаны промоины на 22-м и 23 км. Началось восстановление автомобильных дорог на станции Ургал-1.

– Дополнительно под руководством Федерального дорожного агентства создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного паводком автомобильным дорогам края. Также с коллегами из ФКУ ДСД «Дальний Восток» планируем выехать на осмотр разрушенных дорог и мостов для того, чтобы запросить средства на их восстановление из федерального бюджета, – уточнил министр.