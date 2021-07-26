В Хабаровске нашли заразную свалку

Экологи бьют тревогу: в Хабаровске неподалеку от ТЭЦ-3 был обнаружен ангар, в котором образовалась несанкционированная свалка медицинских отходов: использованные шприцы, ампулы, окровавленные бинты, капельницы и так далее.

Информацию экологам передали сами горожане. Когда специалисты выехали на место, были ошеломлены тем, в каких условиях здесь хранятся медицинские отходы.

- По имеющимся данным, место хранения не оборудовано системами водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и автономной вентиляцией. При этом видно, что в данном помещении производится хранение необеззараженных медицинских отходов класса Б и В, - рассказал Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Проблемой заинтересовался и депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.

Со слов парламентария, месяц назад ООО «Утилитсервис» было признано победителем закупки на оказание услуг по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов класса Б и В для Дорожной клинической больницы в Хабаровске, а уже с 1 июля приступило к оказанию этих услуг.

Кроме того, как пишет Гладких на своей странице в «Инстаграм», организация также признана победителем закупки для нужд второго хабаровского роддома.

Судя по опубликованному видео в соцсети, база, на которой ООО «Утилитсервис» осуществляет «обезвреживание» отходов, это заброшенный ангар с выбитыми окнами, протекающей крышей.

Можно предположить, что такие отходы, случайно попавшие в грунт или водопровод, способны нанести непоправимый вред. Особенно сейчас, в период пандемии.

- ООО «Утилитсервис» своими безответственными действиями ставит под удар эпидемиологическую обстановку в городе Хабаровске, - резюмировал депутат Госдумы.

В настоящее время совместно с представителями Всероссийского общества охраны природы направлено обращение в УМВД РФ по Хабаровскому краю, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру с просьбой дать оценку происходящему и принять меры по урегулированию ситуации в ближайшие сроки.

Сергей Шевченко