В Хабаровске на Краснореченской посадят 300 деревьев

В ходе «Прямой линии» глава региона Михаил Дегтярев дал поручение главам городских округов восстановить все зеленые насаждения, которые пострадали во время выполнения ремонтных работ. В краевой столице из-за аномальной жары часть молодых деревьев, высаженных после реконструкции ул. Краснореченской, погибла, на их месте появятся новые саженцы.

В Хабаровске прошлой осенью на отрезке вдоль трассы от улицы Богачева до Прогрессивной было высажено более 460 стволов вязов, кленов и сосен. Однако некоторые из них не прижились. Взамен погибших на улице Краснореченской будет проведена массовая посадка новых деревьев. Специалисты МБУ «Горзеленстрой» планируют осенью высадить не менее 300 деревьев неприхотливых хвойных, кленовых и ясеневых пород.

Причиной плохой приживаемости зеленых насаждений специалисты называют нестабильные погодные условия: в прошлом году почва в Хабаровске была переувлажнена из-за частых ливней, этим летом уже почти месяц в городе стоит аномальная жара.

– Деревья получают солнечные ожоги, в результате чего листья желтеют и опадают. Однако дерево без зелени не всегда является погибшим. Некоторые стволы можно реабилитировать обильным поливом, пересадкой в тень и обработкой листвы, – рассказала директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.