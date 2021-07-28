Дегтярев договорился о выделении денег на достройку комсомольской больницы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по приглашению Михаила Дегтярева посетил замороженную стройку детской больницы в Комсомольске-на-Амуре. Дегтярев сумел убедить Мишустина о выделении средств на достройку объекта. Председатель правительства пообещал, что деньги будут найдены.

«По этой истории мы договоримся так: мы решим этот вопрос, мы созвонимся с министром финансов, чтобы необходимую сумму для региона прописать в федеральном бюджете», - отметил глава правительства.

Возведение детского больничного комплекса было начато в 2017 году. Однако потом оказались выявлены ошибки в проектной документации, вызвавшие нехватку объемов материалов и соответствующих финансов. Объект был заморожен спустя два года.

Дегтярев отметил: если строительство возобновится сегодня, то к 2023 году комплекс будет готов. Мишустин подчеркнул, что средства на возобновление строительства больницы выделяются под личные гарантии того, кто смог пролоббировать эту тему, то есть Михаила Дегтярева.

Причем решение о достройке больницы не было экспромтом. Глава региона последовательно сигнализировал в Москву о необходимости завершения строительства и готовности нести личную ответственность за его ход.