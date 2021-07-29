Больница имени А.К. Пиотровича получила новое оборудование от банка ВТБ

27 июля Хабаровск принял участие в благотворительной акции «Мир без слёз» и встретился с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!» в прямом эфире инстаграма проекта. Цель программы банка ВТБ — помощь детским государственным медицинским учреждениям по всей России.

Детская краевая клиническая больница имени А.К. Пиотровича — единственное крупное многопрофильное детское учреждение Хабаровского края. Банк ВТБ несколько лет оказывает помощь учреждению и в этом году закупил для него хирургический и эндоскопический инструментарий, а также современную аппаратуру для проведения морфологической диагностики заболеваний.

«Приобретенное оборудование позволит улучшить качество проведения детям операций, в том числе малоинвазивных. Они особенно актуальны в детской хирургической практике, так как позволяют снизить интенсивность и продолжительность болевого синдрома в послеоперационном периоде, сократить сроки пребывания маленьких пациентов в стационаре», - отмечает главный врач Иван Гончаров.

Кроме закупки оборудования, обязательная часть проекта «Мир без слёз» — детские праздники для пациентов больниц с участием героев программы «Спокойной ночи, малыши!». Из-за пандемии они перенесены в онлайн-формат. Теперь в прямом эфире инстаграма @mirbezslez встретиться с Филей и Степашкой могут не только дети, которые в это время находятся в больнице, но и юные зрители из любой точки мира. Присоединиться к живому общению с героями, принять участие в викторине и выиграть призы может каждый.

«Одно из приоритетных направлений в социальной деятельности Банка ВТБ — развитие детского здравоохранения в России. Вот уже 18 лет, в рамках благотворительной программы "Мир без слёз", мы оказываем системную помощь тем, кто в ней нуждается. Ежегодно в акциях программы участвуют медицинские учреждения по всей стране, и мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок получал качественные медицинские услуги по месту жительства», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России. В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также село Курумкан (Республика Бурятия).