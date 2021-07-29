В районе имени Лазо дорогу отремонтируют по просьбе местных жителей

В районе имени Лазо еще одну краевую автомобильную дорогу отремонтируют по просьбе местных жителей. На подъезде к селу Бичевая работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сдать объект подрядчики планируют в августе. В результате уже через месяц дорога к населенному пункту станет безопаснее.

– В нормативное состояние будет приведено 7 км автодороги от 39-го до 46 км. В правительство края поступило много обращений от жителей о неудовлетворительном состояние этого участка. На его ремонт по нацпроекту выделено свыше 60 млн рублей, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Контракты с подрядными организациями были заключены в марте. Сегодня дорожные бригады ремонтируют покрытие автомобильной дороги, съезды и водопропускные трубы. На финальном этапе они установят дорожные знаки, нанесут разметку.

– Автодорога, действительно, была в плохом состоянии, не отвечающем установленным нормам и требованиям безопасности. Весной из-за подъема воды в местной реке с ремонтом были трудности. Однако подрядчики понимают, что дорога проходит по территории села и важна для людей, поэтому ускорили темпы выполнения работ, наверстали упущенное время и сегодня идут с опережением графика. Сдать объект они планируют на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом, – отметил начальник отдела реализации национальных проектов КГКУ «Хабаровскуправтодор» Андрей Ким.

Напомним, что в этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Хабаровский край получил 2,6 млрд рублей. За счет этих средств в регионе в нормативное состояние приведут более 130 дорог. Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ краю дополнительно направлено 800 млн рублей на ремонт региональных дорог и дорог местного значения.