В комсомольской больнице заработал новый томограф

В инфекционном корпусе КГБУЗ "Городская больница №2" в Комсомольске-на-Амуре заработал новый компьютерный томограф. Медоборудование марки "Philips" закупили для усиления борьбы с COVID-19. Томограф ускорит постановку диагноза заболевшим, а значит врачи смогут раньше приступить к лечению.

- Пациента сразу привозят к нам, мы проводим обследование, и в случае выявления пневмонии, сразу же транспортируем больного в приёмный покой, который находится в этом же здании. Процедура занимает минимум времени. Сам томограф – 64-х срезовый, выдает снимки отличного качества Кроме того, на новом аппарате СКТ установлен искусственный интеллект для выявления признаков коронавирусного поражения, - рассказал Айрат Махмутов, и.о. главного врача горбольницы № 2.

Кроме того, комсомольские врачи теперь смогут отправлять информацию напрямую в центральный архив медицинских изображений Хабаровска, где с ней можно ознакомиться их коллегам. Это важно, если возникают сомнения в постановке диагноза. Снимки смогут оперативно посмотреть другие специалисты и помочь в постановке диагноза.

- Мы хотим сделать передовую сеть компьютерных томографов в Хабаровском крае. Новый томограф стал в регионе 12-м по счету. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости третьей волны пандемии, и для нас очень важно, что краевые власти в такое напряжённое время выделяют средства на обновление аппаратуры, - отметил министр здравоохранения края Юрий Бойченко.

На данный момент в Хабаровском крае всего используется 12 компьютерных томографов. В среднем на них проводят по 300 исследований в день. В ближайшее время планируется запустить в работу еще как минимум 2 новых томографа: в Ванинской районной больнице и Верхнебуреинской центральной районной больнице.