В Хабаровском крае на поддержку семей с детьми выделили 2 миллиарда рублей

В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография». С января по июнь семьи с детьми, в которых в этом году родились дети, получили дополнительную материальную поддержку на сумму 2,2 млрд рублей.

Напомним, дополнительные меры поддержки семей с детьми введены по инициативе Президента РФ и действуют с 2018 года. Семьи, в которых родился первенец, получают не только единовременную выплату (ЕДВ), но также могут рассчитывать на дополнительное ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится три года. Так в первом полугодии ЕДВ в размере 32492 рубля выплачена 1902 семьям на сумму 69,32 млн рублей. А ежемесячную выплату за первенца получают 12026 семей. Она назначается, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума и составляет 16372 рубля. На эти цели с января по июнь направлен почти млрд рублей.

Также государством предусмотрена дополнительная поддержка многодетных семей. Ежемесячное пособие

в размере 16580 рублей назначается, если доходы на одного члена семьи не превышают 39073 рубля и выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. За полгода этой мерой поддержки воспользовались 10129 семей на 11035 детей. Сумма бюджетных расходов составила более млрд рублей.

Еще 2099 семей в крае оформили региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, из них 950 семей распорядились средствами на общую сумму 162,42 млн рублей.

Всего на поддержку семей с детьми в рамках нацпроекта на этот год предусмотрено около 4,3 млрд рублей. Из федерального бюджета – 3,8 млрд рублей, из краевого – 340,94 млн рублей, средства государственного внебюджетного фонда (Фонд обязательного медицинского страхования) – 115,9 млн рублей.