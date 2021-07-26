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Как лечить зубки в «Тари Лэнд», если вы живете не в Хабаровске
В этом году группа компаний «Тари» отмечает 20-летие. За это время пациентами наших предприятий - стоматологической студии «Тарилюкс» и детской поликлиники «Тари Лэнд» стали не только жители Хабаровского края, но и других регионов Дальнего Востока.
Наши врачи приезжают в регионы, чтобы не просто рассказать о том, как мы лечим наших маленьких и больших пациентов, но и найти единомышленников и партнеров среди коллег.
За нашей спиной - визиты в ЕАО, Амурскую область и на Камчатку, налаженные партнерские, даже дружеские отношения с докторами. Мы делимся друг с другом опытом и вместе работаем с нашими уже общими пациентами.
Но единственная клиника, где мы лечим зубки, находится в Хабаровске. Но мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Если вы приезжаете на лечение с ребенком, воспользуйтесь этим предложением.
Дистанционные консультации
Узнать примерную стоимость лечения, задать все интересующие вас вопросы стоматологу и анестезиологу, иногородние пациенты могут на дистанционной консультации. Оформить ее можно заявкой на сайте или написать нам в социальной сети Instagram.
Трансфер на ТАРИмобиле
Во время записи на лечение скажите администратору, что вам необходима встреча.
Наш ТАРИмобиль встретит вас в аэропорту и отвезет в отель. Также можно организовать трансфер на лечение в клинику и после него обратно в отель.
Комфортное проживание у ТАРИдрузей*
Приглашаем вас разместиться в комфортных номерах наших отелей-партнеров с привлекательной скидкой.
Бутик-отель «Хабаровск Сити»
Изысканный отель всего на 50 номеров с авторским интерьером (не повторяется ни в одном номере!) в самом сердце Хабаровска. Скидки на все номера 15%. Тел. (4212) 45-42-22.
Отель VERBA
Уютный и элегантный отель со SPA, в самом центре Хабаровска, в шаговой доступности от достопримечательностей города. Все номера со скидкой 15%. Тел. (4212) 75-55-52.
Отель «Интурист»
Легендарный отель недалеко от набережной Амура, в шаговой доступности от краеведческого музея. В отеле недавно прошла реконструкция. Номера с живописным видом на город или реку, детская комната, тренажерный зал, SPA. Вам забронируют любой из номеров со скидкой 10%. Тел. (4212) 31-23-13.
* Обращаем ваше внимание, что скидки по предложению не суммируются с другими действующими скидками, акциями и подарочными сертификатами. Бронирование со скидкой осуществляется только по телефону по промокоду «ТАРИ».
Детская поликлиника «Тари Лэнд», г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44. Тел. (4212) 467-555. www.tariland.ru, @tari_land
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТАРИЛЮКС»
ООО «ТАРИ ДЕНТ»
ЛИЦЕНЗИЯ№ ЛО-27-01-002922 ОТ 26.03.2020
ПОЛИКЛИНИКА «ТАРИ ЛЭНД»
ООО «ДЕНТ-АРТ-ВОСТОК»
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-27-01-002917 ОТ 20.03.2020