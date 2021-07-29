В Хабаровском крае стали строить в 2 раза больше жилья

В Хабаровском крае подвели итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в первом полугодии. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., количество введенных в эксплуатацию жилых площадей увеличено более чем в 2 раза и составило 154,6 тыс. квадратных метров: 113,2 тыс. в многоквартирных домах, 41,4 тыс. в индивидуальных.

Результат обеспечен благодаря комплексной и системной работе в строительной отрасли, в том числе с проблемным долгостроями. В их числе дома компаний «Гринвилль» и RiverDay, которые также получили акты ввода домов в эксплуатацию.

В краевом минстрое по поручению главы региона ведется комплексная работа с застройщиками. Определены площадки под перспективное жилищное строительство. Это 6-й и 7 микрорайоны (северная часть регионального центра), микрорайон «Ореховая Сопка», а также территории в районе ДОСААФ, переулка Брянский и улицы Связная. Суммарно здесь планируется возвести до 3,7 млн кв. м жилья.

Застройщиков краевые власти поддерживают финансово. Речь идет о субсидировании затрат по комплексному освоению и развитию территорий. Так, на краевые средства в микрорайоне «Березки» возведена котельная, к которой уже подключено несколько новостроек. Кроме того, специалисты краевого ведомства помогают строительным компаниям в получении необходимых разрешительных документов, снижая тем самым административные барьеры.

По мере возрастания объемов строительства компании сталкиваются с проблемой нехватки материалов – щебня, кирпича, песка, а также с их удорожанием, в том числе за счет логистических затрат. Поэтому в регионе введется работа по расширению ассортимента выпускаемых строительных материалов, запуску новых производств крупнопанельного домостроения.

– В Хабаровском крае стоит цель вводить миллион квадратных метров жилья в год. Земля есть, энергоносители есть, есть люди – профессионалы в строительстве, есть производства. Но имеющиеся мощности не могут покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени прошлого года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство, – отметил Михаил Дегтярев.

В настоящее время в крае работает 221 предприятие по производству строительных материалов. При этом, как отмечают в региональном минстрое, регион располагает достаточным потенциалом, чтобы в перспективе обеспечить строительными материалами и соседние регионы. В первую очередь речь идет теплоизоляционных материалах, керамическом кирпиче, щебне, железобетонных изделиях.

Сейчас в краевой столице реализуется инвестиционный проект по созданию домостроительного комбината «Прогресс» для обеспечения железобетоном точек комплексной застройки. Объем вложенных инвестиций составит более 500 млн рублей, планируется создание 150 новых рабочих мест.