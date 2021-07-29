Хабаровчане в жару увлекаются вейкбордингом

Как я не стала вейкбордисткой, но, может быть, еще стану

Скучно летом, особенно если твой отпуск зимой. Работа - дом, работа - дом. А выходные в такую жару хочется просто проводить дома под кондиционером. Так что же делать? Выкинуть еще одно лето из своей жизни? Или все же стоит заставлять себя выходить из квартиры? Тогда следующий вопрос… Куда пойти в Хабаровске, конечно, не считая гастрономических развлечений для своего желудка? Полистав странички социальных сетей, наткнулась на летний вид спорта - вейкбординг.

На фотографиях это смотрелось зрелищно и экстремально. Очень было похоже на серфинг. Но в Хабаровске же нет моря! Захотелось разобраться. Через пару часов я уже была записана на вейкбординг в воскресенье.

День Х. База отдыха «Дельфин». С группой других ребят, в спасательном жилете спускаюсь к катеру.

Мы уже прилично отъехали от берега, как вдруг пошел сильный ливень с громом и молнией. Но на мое удивление, никто не расстроился и не собрался уезжать обратно на сушу. Видимо, в этой тусовке только я была трусихой. Если честно, эмоции непередаваемые.

Только представьте… Громкая музыка из колонки, перебивающая грохот грома, крупный ливень, похожий на град, при котором просто невозможно было полностью открыть глаза. С одной стороны, это и хорошо: молнию можно было не видеть, и от этого становилось немного спокойнее. И это безумно весело. Таких эмоций и адреналина я давно не испытывала.

Один смельчак все же рискнул прокатиться в такую погоду. А потом небо посветлело, дождь прошел, и все успокоились.

Как оказалось, вейкбординг появился в Калифорнии. В основе его лежит серфинг. Долгое время главной проблемой серферов было то, что приходилось долго ожидать подходящую волну. В 80-х для безостановочного движения на доске стали применять разные плавсредства, которые позволяют кататься даже на реке.

Можно сказать, что этот спорт собрал в себе элементы нескольких направлений, таких как серфинг, водные лыжи и кайтинг.

Принцип передвижения по воде аналогичен тому, который применяется в кайтинге, но вместо змея используется катер. При этом веревка не закрепляется на поясе спортсмена - он держит ее в руках и в любой момент может выпустить. А для создания волн на реке катер нагружают балластом.

Из всей нашей группы новичком была только я. Ребята поделились со мной своими эмоциями и на вопрос, почему им нравится этот спорт, все ответили практически одинаково: “Я отключаюсь, ни о чем не думаю во время катания, только кайф и возможность контролировать ситуацию, используя чувство баланса”.

После их ответов я поняла, что у меня уже есть хобби, где я испытываю подобные эмоции. Это музыка. В итоге, когда очередь дошла до меня, я отказалась лезть за борт. К тому же весь возможный прилив адреналина уже израсходовала во время дождя. И осталась только приятная усталость. Во-вторых, темнело, насекомые просто кишели на катере, и это раздражало.

А в-третьих, река Амур не так уж притягательна - цветом, запахом, да и вообще. В общем, каждому свое. Но за неимением моря и времени путешествовать летом, этот вариант будет как никогда кстати!

Когда мы сошли на берег, я пообещала себе и капитану, что попробую в следующий раз. Только заранее посмотрю прогноз погоды.

Анастасия Григорьева

Фото Артура Фоминых

Вейкбординг появился в Калифорнии (Соединенные Штаты), и в основе его лежит серфинг. Долгое время главной проблемой серферов было то, что приходилось долго ожидать подходящую волну. Поэтому уже в 80-х годах для безостановочного движения на доске стали применять разные плавсредства. Но доски для серфинга не вполне подходили для этого. Поэтому в 1985 г смекалистый серфер Тони Фин в качестве эксперимента изготовил более широкую и укороченную доску, названную им скарфером. Это приспособление отлично подошло для скоростного передвижения по воде, и идея «пошла в народ».

В 1990-х годах собственник фирмы по выпуску водных лыж Херб О’Брайан усовершенствовал скарфер, и в итоге возник вейкборд в его современном виде. Он имел меньший вес, более тонкие борта, за счет чего двигался очень плавно и позволял легко выполнять повороты. Изогнутое дно обеспечивало спортсмену устойчивость и смягчало удары при падении.

В 1992 г вейкбординг выделился в спортивную дисциплину. По нему стали проходить любительские, а вскоре и профессиональные состязания. Несмотря на свою молодость, этот спорт уже успел распространиться по всему миру и собрать себе множество поклонников. Дисциплина продолжает развиваться — открываются новые клубы, организуются чемпионаты, совершенствуются технологии. С недавних пор для занятий вейкбордингом стали открываться специальные бассейны, где тренировки проводятся независимо от погоды и времени года.

Виды вейкбординга

Как происходит катание на доске для вейкбординга. Поначалу буксировщик стоит неподвижно, вейкбордист спускается в водоем, ложится спиной на доску лицом к катеру и держится за короткий пусковой трос. Как только катер начинает плыть, трос натягивается, доска словно приклеивается к ногам, и с ростом скорости спортсмен поднимается в полный рост и начинает ловить волну. Когда баланс найден, он может либо кататься, либо выполнять акробатические элементы.

Можно сказать, что вейкбординг собрал в себе элементы нескольких спортивных направлений, таких как: серфинг, водные лыжи, кайтинг. Принцип передвижения по воде аналогичен тому, который применяется в кайтинге, но вместо змея используется катер. При этом веревка не закрепляется на поясе спортсмена — он держит ее в руках и в любой момент может выпустить.