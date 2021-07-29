Мишустин положительно отметил работу Дегтярева по наведению порядка после паводка

Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин посетил Хабаровский край с рабочей поездкой, в ходе которой премьер-министр, совместно с врио губернатора Хабаровского края М.В.Дегтярёвым и первыми лицами кабмина и госкорпораций, посетили ряд объектов в Комсомольске-на-Амуре.

По итогам мероприятий состоялась двусторонняя встреча главы Правительства России с врио Губернатора края.

В рамках мероприятий в Комсомольске-на-Амуре состоялось подписание соглашения о социально-экономическом развитии города между врио Губернатора М.Дегтяревым и генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации Ю.Слюсарем. По итогам соглашения корпорация обязуется оказать содействие в формировании современной социальной инфраструктуры, создании комфортной городской среды, сокращении миграционного оттока населения Комсомольска-на-Амуре.

Общий объем инвестиций со стороны ПАО ОАК составит свыше 30 млрд рублей. Деньги пойдут на благоустройство дворов и парков, обновление Домов культуры, создание лабораторно-диагностического центра, стимулирующие выплаты медикам и многое другое. В ближайшее время на эти цели выделят 600 миллионов рублей.

Также в ходе визита в Комсомольск-на-Амуре директор ПАО ОАК Ю.Слюсарь объявил о том, что на базе авиазавода имени Гагарина (КнААЗ) в ближайшее время начнется выпуск нового однодвигательного истребителя пятого поколения «Checkmate». Фактически, благодаря этому решению, которому содействовал врио губернатора, Хабаровский край вновь возвращает себе технологическое лидерство в восточной части страны, начиная на своих мощностях выпуск современной авиационной продукции, спрос на которую долго сохранится и на внешнем, и на внутреннем рынке.

Кроме того, в ходе поездки в Комсомольск-на-Амуре Председатель Правительства России М.Мишустин побывал на месте замороженного строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

Строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре было начато в 2017 году с целью оказания специализированной медпомощи 90 тыс. детей, проживающих в городе и в прилегающих муниципальных районах Хабаровского края. Однако в ходе строительства были выявлены ошибки в проектной документации, вызвавшие нехватку объемов материалов и соответствующих финансов. В результате реализация проекта при прошлом руководстве региона была приостановлена в 2019 году, когда подрядчик отказался от выполнения контракта. Удорожание строительства составило более 3 миллиардов рублей.

Под личную ответственность М.Дегтярева за сдачу объекта, глава Правительства России пообещал, что средства из федерального бюджета на завершение этой стройки будут найдены. При этом он отметил, что это «непростая история».

– С годами и стройка подорожала, и та самая ошибка – она стоит средств. Но я абсолютно уверен: если вы возьмете это под личный контроль и федеральный центр поможет, все у нас получится, – уточнил премьер, обращаясь к главе региона.

Во время личной встречи с М.Дегтяревым М.Мишустин отметил работу, которую власти региона проводят для ликвидации последствий паводков: «Хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете по наведению порядка после паводков, после беды», - сказал премьер-министр.

Напомним, благодаря своевременно начатой подготовительной работе и отсыпке дамб впервые за последний годы властям региона удалось избежать серьезных последствий паводков для населения, несмотря на значительный подъем воды в руслах рек. По поручению врио губернатора М.Дегтярева были своевременно проведены работы по отсыпке дамб, подготовке ПВР, разработан план-график действий оперативных служб и всех отраслей экономики края на случай чрезвычайной ситуации.

Еще одним итогом визита делегации федерального Правительства в Хабаровский край стало анонсирование распределения выделенных незадолго до этого региону дополнительных 2 млрд рублей. По словам врио губернатора М.Дегтярева, эти деньги пойдут на решение проблем, волнующих жителей региона.

- Средства пойдут и на благоустройство дворов, на детские и спортивные площадки – это, чего хотят и ждут хабаровчане, комсомольчане и жители всего края, - сказал Михаил Дегтярев. - Также мы запланировали покупку новых пожарных машин. Обновление парка назрело.

Кроме того, дополнительные 800 млн рублей по просьбе Дегтярева федеральное правительство выделило на ремонт краевых дорог.