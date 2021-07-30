Хабаровский борец Сосо Тороян завоевал «серебро» первенства ДФО

Хабаровский край впервые принял у себя первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. За медали в универсальном краевом спортивном комплексе боролись около ста спортсменов из 7 субъектов ДФО. Хабаровский край представляли десять борцов. Пятеро из них стали обладателями медалей состязаний.

– Из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, к участию в первенстве Дальнего Востока были допущены только победители соревнований в своих субъектах. Победители получат право выступить на первенстве России, которое пройдет в августе в Республике Тыва, – отметили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

Борцы Хабаровского края стали обладателями двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей. Нуррадин Назаров и Илья Щербинин заняли третьи места в весовых категориях до 65 кг и до 97 кг соответственно. Серебряным призером первенства ДФО в весе до 74 кг стал Сосо Тороян. Золото завоевали Эмиль Рамазанов в весе до 79 кг и Рави Буртиев в весовой категории до 92 кг.

– Мы впервые принимали у себя первенство Дальнего Востока по вольной борьбе в этой возрастной группе. Обычно его проводят Республики Якутия или Бурятия, но в этом году благодаря общей работе федерации и правительства региона, которое на высшем уровне проводит здесь соревнования, эти состязания доверили нам. У нас уже есть идеи провести в Хабаровском крае первенство Европы или мира. Получили одобрение от всероссийской федерации, осталось получить его и от международной, – рассказал президент федерации спортивной борьбы Хабаровского края Константин Ефимов.

Напомним, что в марте этого года в Хабаровске прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Спортсмены края тогда стали обладателями одной бронзовой и двух золотых медалей. Кроме того, ежегодно в универсальном краевом спортивном комплексе проходят всероссийские турниры по спортивной борьбе.