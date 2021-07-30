В Хабаровском крае продолжается работа по сохранению эвенкийского языка

Лингвистическая экспедиция РАН работает в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Сотрудники Института языкознания Российской академии наук собирают сведения о современном состоянии эвенкийского языка. Полученные данные будут использованы, в том числе при создании компьютерных образовательных программ.

По данным последней переписи населения, в нашем регионе насчитывается около 4000 эвенков. Они проживают в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском, им. Полины Осипенко районах. Всего же по стране зарегистрировано около 80 тысяч представителей этого этноса. При этом говорят на эвенкийском языке всего 13,8 тысяч человек, в основном – представители старшего поколения. Исключение составляют семьи оленеводов, ведущие кочевой образ жизни.

Несмотря на угрозу исчезновения языка эвенков, забвения устного наследия, и сам язык, и устное народное творчество сохраняются в местах их компактного проживания. Сейчас лингвисты проводят встречи с эвенками, проживающими в селе Аян. Далее экспедиция отправится в села Нелькан, Джигда, Аим, – рассказали в комитете по туризму министерства культуры края.

Сотрудники Института языкознания Российской академии наук будут работать в Аяно-Майском районе до 13 августа. Собранный материал войдет в озвученные словари на говорах эвенкийского языка и будет использован для разработки компьютерных образовательных программ для северной школы.

СПРАВОЧНО:

Эвенкийский язык – язык эвенков, один из языков тунгусо-маньчжурской семьи, распространен в нашей стране на территории от левобережья Енисея до острова Сахалин. Наряду с эвенским и негидальским языками относится к северной группе тунгусо-маньчжурских языков. Согласно современной лингвистической классификации, на территории Хабаровского края распространено восточное наречие эвенкийского языка (алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа)