Как хабаровчанка решилась сделать прививку от «короны»

Сколько сомнений, страхов и препон преодолеваем мы на пути к получению сертификата о вакцинации?

Почти два года мир живет в подвешенном состоянии – коронавирус. Сначала было смешно – как можно от какой-то летучей мыши подцепить болезнь? Потом стало страшно, когда начали публиковать ужасающие цифры смертей. Потом привыкли и расслабились… А потом началась массированная прививочная кампания, когда, что называется, из каждого утюга неслась мысль о том, что надо обязательно вакцинироваться, иначе все мы рано или поздно умрем. Но при этом о вакцинах было очень мало информации. Зато «расцвели» всевозможные слухи, передаваемые из уст в уста, из одной соцсети в другую. Всевозможные диванные «знатоки-вирусологи» создавали и создают кучу о-очень впечатляющих роликов, от которых то волосы встают дыбом, то одолевает безудержный смех, настолько они абсурдны.

Профессор поставил точку

И я металась в сомнениях, не зная, к какому берегу примкнуть, ведь жить-то хочется! Ведь вроде медики говорят все правильно, но страшно: а как скажется вакцина на моем здоровье? Антиваксеры приводили слова известного французского вирусолога о том, что все привившиеся через два года непременно умрут.

Мозгов хватило погуглить: оказалось, фейк. Немного успокоилась. Напала в Интернете на статью, где приводятся впечатления людей, переболевших ковидом, с трудом дочитала до конца – так не хочется на себе это испытать! Да и несколько моих знакомых, переболевших этой заразой, очень уж нелестно о ней отзываются. Последней каплей, поставившей жирную точку моим сомнениям, стало участие в интервью с профессором Салаватом Сулеймановым.

На прививку становись

Все, сомненья прочь, вакцинируюсь, и будь что будет! Но куда пойти? В прививочные пункты при торговых центрах не хочется – стоять в очереди несколько часов? В поликлиниках принимают по записи, а запись на несколько дней вперед. Вспомнила о маленькой поликлинике недалеко от дома, хоть она и ведомственная, но сейчас должны принимать всех, независимо от прописки и принадлежности. Позвонила, услышала: «Приходите!» И я побежала, чтобы не передумать. Пришла, оказалась совсем одна, очереди нет, красота! Пока заполняла анкету в регистратуре, спросила у двух работниц весьма преклонного возраста:

- А какая вакцина сегодня у вас?

- Ну вся вакцина же «Спутник», а у нас «Гам-ков…» - женщина не смогла выговорить название, запуталась в буквах.

Да уж, если работники медучреждения не разбираются в вакцинах, то что говорить про простого обывателя? Пошла на прием к терапевту. Молодой врач измерил мне давление, потом с сомнением прикрепил на палец «прищепку» - прибор для измерения уровня кислорода в крови и стал что-то писать в бумажках.

- А что, зев смотреть не будете? - спросила. Я же грамотная, я подготовилась, я смотрю телевизор, читаю рекомендации…

И вот - процедурный кабинет. Оказывается, бутылек с вакциной рассчитан на двоих, но мне повезло – в наличии были ампулы, предназначенные для таких вот одиночек, как я. Пока ампула немного размораживалась, я засыпала медсестру вопросами: чего ждать после прививки, как себя вести, ну и на тот момент основной вопрос: а когда мне выдадут сертификат? Вот, кстати, во всех «запрививочных» роликах почему-то не обсуждается вопрос о сертификатах, просто должны его выдать и всё, и мелькал он там, в этих роликах, такой симпатичный. И моя дочь, которая живет в Москве, сказала, что им такие сертификаты выдали сразу после первого укола, после второго просто допишут туда данные.

Странности документооборота

Я, наивная, была в полной уверенности, что и у нас происходит то же самое – мы же одна страна! Но ответ медсестры меня огорошил: «Женщина, сертификат же денег стоит! (Как будто вакцина не стоит денег, но ведь делают ее населению бесплатно! – Авт.) Вы должны зарегистрироваться на сайте госуслуг, после второй дозы вакцины вам придет QR-код.

А мы в лучшем случае можем дать кусочек бумажки, написанный от руки, что вы прошли вакцинацию, но вас с этой бумажкой ни в самолет, ни в поезд не пустят…» Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! И дала мне медсестра листок бумаги – памятка пациента о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак», где написала дату первой вакцинации и предполагаемую дату второй. Моей коллеге в другом месте вакцинации выдали помимо памятки еще и кусочек бумажки с подписями и печатью о том, что она получила первый компонент. Вот и озадачилась я: как же получить сертификат, который позволит и поехать, и полететь, и пройти куда-то…

Позвонила на горячую линию по ковиду, там подтвердили, что только на сайте госуслуг можно получить электронный сертификат. На мой вопрос: почему же по телевизору показывают красивый и бумажный сертификат, ответили: «Поменьше смотрите телевизор, мало ли что там показывают, до нас цивилизация еще не дошла». Да уж…

Я провела свое мини-расследование среди знакомых, полностью провакцинировавшихся. Действительно, всем выдали кусочки бумажки меньше половины формата А-4 с датами вакцинации, подписью врача и печатью медучреждения. И только одна получила прививочную книжку, где на последней странице внесены сведения о прививке против ковида, такую выдают в «Вивее».

Ну что ж, надо регистрироваться на госуслугах, выхода нет. И начались мои мытарства. Хоть я и дружу с компьютером с 1993 года, но тут как-то не задалось. Оказывается, там три уровня регистрации – упрощенный, стандартный, подтвержденный. Дошла до стандартного, но сайт никак не хотел сохранять мой электронный адрес – пишет, что адрес используется в другой учетной записи.

Ну, конечно, у меня личный кабинет и в Сбере, и в налоговой. Что ж теперь, для каждого кабинета создавать новый адрес? Написала в техподдержку о своей проблеме, и начались одни отписки заготовленными штампами. А еще ведь надо подтвердить свою личность (вдруг это не я?), чтобы перейти на последний уровень. Как мне сказали на горячей линии (122), надо записаться в МФЦ или в Пенсионный фонд, там подтвердят. О боги, зачем мне эти проблемы? Период пандемии, стараюсь поменьше быть на людях. Но где-то промелькнуло, что можно и в Сбере подтвердить свою личность. Благо недалеко от меня недавно открылся обновленный офис, побежала туда. Действительно, сотрудница быстренько мне все сделала. Оказывается, можно было сразу регистрироваться на сайте госуслуг в своем личном кабинете Сбербанка, онлайн! Ну вот кто бы мне об этом раньше сказал?

Ладно, вернемся к нашим баранам, то бишь к внесению моего электронного адреса. Только пятый (!) сотрудник на четвертый день переписки внятно мне объяснил проблему и как ее можно решить. Следуя его инструкциям прямо по пунктам, я добилась желаемого, ура! И где-то в это же время появилась запись о том, что я получила первый компонент вакцины. А у коллеги, которая вакцинировалась раньше и у которой уже существовал кабинет на госуслугах, эта запись о первой вакцинации так и не появилась, чем она очень озадачилась.

Вот мне интересно: а что делать людям, которые не дружат ни с компьютером, ни со смартфоном, смутно представляют что такое Интернет (есть такие, да-да!), или которые живут в маленьких городах или деревнях, где нет не только Интернета, но и обычной связи, каким образом они должны регистрироваться на госуслугах, чтобы получить электронный сертификат с QR-кодом? А ведь они тоже захотят поехать в западную или южную часть страны, где с 1 августа никуда не пустят без этого пресловутого QR-кода. Задавала такой вопрос нашему минздраву в телеграм-канал, но ответа не получила. Ответ, видимо, такой: цивилизация до нас действительно не дошла, слишком уж дальний наш Дальний Восток…

Да, а после первого укола у меня не было никаких неприятных ощущений – ни температуры, ни головной боли, ни ломоты. Единственное, где-то через час после укола отяжелела рука и немного побаливала почти двое суток. Теперь вот переживаю: хорошо это или плохо, может быть, мой организм не стал бороться и вырабатывать антитела? Но все равно не жалею, что решилась на вакцинацию, просто ужасно надоело бояться, сомневаться, слушать и читать всякий бред… Надеюсь, все будет хорошо!

Марина Шутько