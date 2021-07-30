В Верхнебуреинском районе новый паводок ничего не разрушил

Дожди, прошедшие на днях в Верхнебуреинском районе, вызвали повторный паводок. Однако в этот раз, как рассказали в комитете правительства края по гражданской защите, он прошел без серьезных последствий. Уровни воды в реках Бурея, Ниман и Умальта вопреки опасениям не достигли неблагоприятных отметок. И уже с сегодняшнего дня вода там начала падать, а обстановка стабилизировалась.

– Мониторинг уровней воды ведется в районе непрерывно. С 30 июля вода у постов возле сел Усть-Ниман и Усть-Умальта начала падать, не достигнув критичных значений. Вторая волна паводка полностью закончилась, – отметили в комитете.

По данным на утро пятницы, сейчас после предыдущего подтопления в поселке Ургал-1 в зоне паводка еще находятся 6 участков внутрипоселковых дорог и 4 приусадебных участка. Ликвидация последствий стихии продолжается. В районе остается работать группировка краевых пожарных и спасателей, помощь оказана более 200 местным жителям. В селе Усть-Ургал и поселке Ургал-1 активно идут работы по просушке домов и дезинфекции освобожденных территорий. За санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе усилили контроль, организован подвоз питьевой воды.

– Одновременно муниципальные комиссии обследовали все жилые дома. От местных жителей поступило 583 заявления на оказание единовременной материальной и финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости. Эти выплаты люди начнут получать с первых чисел августа. Единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей предоставили 5 жителям из числа социально незащищенных категорий. На остальных заканчивают оформлять документы, – уточнили в ведомстве.

К началу следующей недели у краевой столицы также ожидают повторный гребень паводка. По уточненной информации гидрологов Дальневосточного УГМС, уровни воды прогнозируются в пределах 420–450 см. При этом неблагоприятные явления в черте города начинаются при отметке 450 см. Надо отметить, что мэрия полностью готова защитить Хабаровск. Сегодня утром уровень воды у краевой столицы был 412 см, прибавив за последние сутки 9 см.

Спасатели напоминают, что весь период неблагоприятной гидрологической обстановки населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности. Особое внимание необходимо обратить на безопасность детей, не отпускать их к водоемам. Жителям подверженных подтоплению населенных пунктов необходимо следить за развитием паводковой ситуации, соблюдать все рекомендации спасателей и органов местного самоуправления. Дачникам, имеющим участки на левобережье, специалисты советуют заранее побеспокоиться об урожае и имуществе. В случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо срочно звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».