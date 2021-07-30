Амурский судостроительный завод обзаведется новым доком и гидроузлом

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре. Премьер-министр вместе с главой региона Михаилом Дегтяревым посетил крупнейшие производственные площадки – Амурский судостроительный завод, ПАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, а также оценил ход строительства Детского больничного комплекса в Ленинском округе.

На АСЗ председатель правительства осмотрел строящиеся корабли и суда. В частности, ему представили два малых ракетных корабля, у которых уже полностью собраны корпуса. Для дальнейшего успешного выполнения заказов предприятию требуется новый док для транспортировки построенных судов, а также специальный гидроузел. На создание этих объектов необходимо 9,2 млрд рублей и 5,5 млрд рублей, соответственно. Об этом премьеру сообщил гендиректор завода Владимир Кулаков.

Михаил Мишустин поручил Минпромторгу России проработать вопрос о выделении АСЗ средств на эти цели. Он также напомнил, что ранее завод был докапитализирован на 4 млрд рублей. Кроме того, были реструктуризированы долги предприятия примерно на 1,9 млрд рублей.

– Мы понимаем, что нужно смотреть, в том числе на вашу финансовую ситуацию. И я попрошу министра финансов вместе с министром промышленности, с участием врио губернатора Хабаровского края посмотреть, что можно еще будет сделать, – заявил Михаил Мишустин. – Одним из направлений развития предприятия также может стать выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в сегменте гражданского судостроения. Завод уже производит аварийно-спасательные суда и выпускает паромы. Это производство может быть интересно для наших соседей из АТР, поэтому нужно выходить на этот рынок и делать соответствующие предложения, – подчеркнул премьер.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что правительство края постоянно взаимодействует с федеральными органами власти по вопросам увеличения загрузки региональных предприятий судостроения. Прорабатываются вопросы государственной поддержки и дальнейших перспектив их развития.