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В Хабаровском крае за сутки от ковида умерло 3 человека
318 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 303 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 82
Комсомольск - 136
Николаевский район - 6
Ульчский район - 29
Совгаванский район - 26
Солнечный район - 14
Амурский район - 15
Комсомольский район - 6
Ванинский район - 1
Верхнебуреинский район - 2
Охотский район - 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1992 койки. Свободно 612. На лечении находится 19 тяжелых пациентов, 15 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 250 585 жителей края, полностью завершили вакцинацию 178 196 человек. Всего на лечении находится 5 890 человек. В том числе 1380 стационарно, 4510 амбулаторно.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 136 случаев Covid-19. 58 622 человека выздоровело.