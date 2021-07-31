В Хабаровском крае за сутки от ковида умерло 3 человека

318 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 303 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 82

Комсомольск - 136

Николаевский район - 6

Ульчский район - 29

Совгаванский район - 26

Солнечный район - 14

Амурский район - 15

Комсомольский район - 6

Ванинский район - 1

Верхнебуреинский район - 2

Охотский район - 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1992 койки. Свободно 612. На лечении находится 19 тяжелых пациентов, 15 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 250 585 жителей края, полностью завершили вакцинацию 178 196 человек. Всего на лечении находится 5 890 человек. В том числе 1380 стационарно, 4510 амбулаторно.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 136 случаев Covid-19. 58 622 человека выздоровело.