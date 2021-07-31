Комсомольчане выбрали место для «трудовой» стелы

Общественное пространство для благоустройства сквера и установки стелы «Комсомольск-на-Амуре – Город трудовой доблести» выбрали горожане. Голосование проходило на портале «Голос 27». В итоге жители остановились на сквере «Трудовой славы».

Михаил Дегтярев с первых дней назначения врио губернатора Хабаровского края обратил внимание на то, что Комсомольск-на-Амуре не попал в перечень первых двадцати населенных пунктов России, удостоенных звания «Город трудовой доблести». Инициативу главы региона о присвоении городу юности высокого статуса поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В мае этого года указом главы государства Комсомольску-на-Амуре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Оно присваивается за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

По решению главы региона Михаила Дегтярева, в качестве подарка ко Дню города краевые власти выделили дополнительно 40 миллионов рублей на работы по благоустройству общественной территории, на которой будет размещена стела «Комсомольска-на-Амуре – город трудовой доблести». Отметим, что

в этом году, помимо Комсомольска-на-Амуре почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» присвоено городам Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксары.

Фото: komsagram