Марина Ким сдала документы в избирком Хабаровского края

Телеведущая Марина Ким сдала в избирательную комиссию Хабаровского края 183 листа поддержки выдвижения своей кандидатуры на пост главы региона. Таким образом она прошла «муниципальный фильтр».

Перед этим Ким провела пресс-конференцию, где рассказала о планах на свою избирательную кампанию. В том числе упомянула она и непростую эпидемиологическую обстановку.

Кандидат на пост губернатора сообщила, что партия «Справедливая Россия – За правду», от которой она выдвигается, не будет заставлять своих наблюдателей прививаться. По ее словам, достаточно и ПЦР-теста.

Кроме того, у наблюдателей имеется специальное приложение на телефонах, позволяющее отследить местонахождение наблюдателя и минимизировать количество допущенных на выборах нарушений.

«Приложение позволяет исправить до 80% нарушений еще до сдачи протокола. Эту систему мы уже опробовали на выборах мэра Якутска», - сообщила Марина Ким.

Напомним, что кроме Ким, на пост губернатора Хабаровского края претендуют Михаил Дегтярев (ЛДПР), Петр Перевезенцев (КПРФ), Микаел Багдасарян (ЗЕЛЕНЫЕ), Владимир Парфенов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Чернышов («НОВЫЕ ЛЮДИ»), Бабек Мамедов («РОДИНА») и Игорь Логвинов (ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА). В настоящее время идет проверка сданных кандидатами подписных листов.