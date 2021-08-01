В Хабаровском крае проходит экологическая акция «Вода России»

В Хабаровском крае продолжается очистка от мусора берегов рек, озер и морей в рамках акции «Вода России». Эти мероприятия проходят в рамках реализации федерального и регионального проектов «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В 2021 году в субботниках уже поучаствовали 1,5 тысячи волонтеров. Они очистили свыше 60 км береговой линии, собрав более 300 кубометров мусора и древесного хлама.

– С апреля по июль акции прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и Хабаровском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. В общей сложности состоялось уже более 50 субботников. Добровольцы помогли очистить берега рек Амур, Силинка, Бикин, Хальзан, Камора, Амгунь, озера Синдинского и морское побережье, – сообщили в министерстве природных ресурсов края.

Среди активных организаторов акций краевое отделение Всероссийского общества охраны природы; региональное отделение Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай» (г. Комсомольск-на-Амуре); молодежная палата Хабаровского района; общеобразовательная школа с. Датта (Ванинский район); Дома культуры и школы п. Синда и с. Лидога (Нанайский район); Николаевская районная библиотека, средняя школа с. Красное, Центр детского творчества п. Маго, Эколого-биологический центр г. Николаевска-на-Амуре (Николаевский район); Дом культуры с. Оглонги и волонтерское объединение «Созвездие сердец» (район имени Полины Осипенко); волонтерский отряд «Подсолнух» с. Нижнетамбовское (Комсомольский район) и детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. Амурска (Амурский район). Активно включились в акцию также администрации муниципалитетов края и представители бизнеса.

В течение сезона, который продлится до октября, волонтеры выходят на уборку регулярно, некоторые – еженедельно. Так, в конце июля очередные субботники провели добровольцы в Нижнетамбовском и Амурске. Как отметили руководители отрядов, участие в таких мероприятиях помогает воспитать в детях и молодежи любовь к природе, привить бережное и ответственное отношение к ней.

– Самое главное, чтобы после очистки берегов граждане больше не оставляли после себя мусор, берегли свои территории, природные объекты, ценили труд других людей, – отметила и.о. министра природных ресурсов края Елена Балезина.

Напомним, что с 2019 года в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Экология» очищены от мусора и древесного хлама береговые линии водных объектов протяженностью более 130 км. В мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч добровольцев.