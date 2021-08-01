В Хабаровске поспел «северный изюм»

Замечали ли вы, что «Вечерние новости» всегда начинаются со слов «Добрый вечер», а потом обстоятельный рассказ, почему это не так. Но, к счастью, поспела ирга.

Употребил стаканчик оных и все, спокоен аки шкаф! Два стакана ирги - веселое, радостное настроение, три стакана - приятные сновидения. Чудо, а не ягода! Хотя ирга и не ягода вовсе, а яблоко, так считают ботаники.

Весной на калине множество старых ягод, плоды шиповника тоже часто с осени остаются на кустах. А вот ирги нет, потому как ею с удовольствием питаются птицы. И если вы зазевались и не успели насладиться плодами этого уникального растения, птицы все быстренько склюют.

Любимая ягода моего детства. Это вам не кислючая смородина или крыжовник. Ирга сладкая, очень приятная на вкус. Ее еще называют северным изюмом.

Названий имеет много: в России - коринка, винная ягода, английская черемуха; в Германии - скальная груша; в Италии - ивовое лакомство. Очень полезное растение - коринка. По содержанию витамина С опережает смородину, яблоки, сливы. Рекомендуется пожилым людям как отличное средство для укрепления кровеносных сосудов и профилактики инсульта, атеросклероза, инфаркта.

Перечислить все полезные качества ирги в коротком эссе невозможно. Чудесно купирует перепады настроения, полезна при бессоннице и нервном перевозбуждении, разжижает кровь, помогает при заболеваниях почек, и печени, и…, и…, и…. Ограничения в потреблении коринки существуют для диабетиков и людей с пониженным кровяным давлением.

Внимание! Не собирайте ягоду в загрязненных районах! Растение имеет особенность накапливать ядовитые вещества, находящиеся в почве.

Ирина Оркина