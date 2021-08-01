Хабаровские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

Семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет со второго августа начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Перенести сроки на две недели раньше поручил Президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства на совещании, посвященном подготовке к новому учебному году, это позволит родителям без спешки собрать детей к школе. Напомним, ранее планировалось, что перечислять деньги родителям начнут с 16 августа.

Тем временем, в Пенсионном фонде РФ продолжается прием заявлений на единовременную выплату. Документы можно подать до 1 ноября во всех клиентских службах ПФР либо на едином портале Госуслуг. На вынесение решения по заявлению, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени отделения фонда проверят предоставленную родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет.

Выплата будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

Напомним, согласно указу Президента РФ, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.