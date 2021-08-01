Как на ДВ после Гражданской войны боролись за здоровье людей

К концу 1922 года в Приморской области - сейчас это Хабаровский и Приморский края, не осталось ни белых, ни интервентов. Первые утекли в Китай и далее, японцы вернулись к себе на острова. Попутно вывезли с Дальнего Востока материальных ценностей на десятки и десятки миллионов рублей золотом.

Оздоровительных детских заведений в наших местах не было вовсе, по стране после Гражданской войны гулял НЭП - нечто похожее на нынешнее социально-экономическое состояние Российской Федерации. Для здорового образа жизни подрастающего поколения Страна Советов делала что возможно. А когда официально не получалось, на помощь приходили иные организации. Так, на берегу Крыма, в урочище интернационалисты из Коминтерна поставили четыре армейские брезентовые палатки. Так начинался ныне всемирно знаменитый Всесоюзный пионерский «Артек».

Почин стоит поддержать

На Дальнем Востоке была своя специфика - не так тепло, не такое долгое лето, большое количество дождей и местная сезонная экзотика – комары, мошка, гнус. И поэтому молодежные издания – краевая комсомольская газета «Набат молодежи» и издание для школяров «Знамя пионера» сделали ставку на туризм.

В пионерской газете можно прочитать статьи «Про Камчатку», «Про Сахалин», «Сучанские рудники», очерк «По Шилке и Амуру». Ставилась задача научить молодежь самим совершать путешествия, экскурсии, исследовать местные достопримечательности, постигать тайны природы, знакомиться с многонациональной культурой, разбираться в экономике родного края и всей страны.

Первоначальные предложения «по родному краю» касались крупных дальневосточных городов – Благовещенска, Владивостока, Николаевска-на-Амуре, Читы, Хабаровска. С целью повысить качество походов молодежные издания в середине 20-х регулярно публиковали методические материалы с рекомендациями по организации туристско-краеведческой, экскурсионной работы в каникулярное время, о началах юннатской работы и многом другом.

Специально для пионерских организаций края от щедрот Уссурийской и Забайкальской железной дороги в 1926 году было представлено 500 бесплатных железнодорожных билетов для проведения экскурсий в пределах Дальнего Востока.

Смело, товарищи, в ногу!

Первые экскурсии, походы проводились юными неопытными участниками, но с большим энтузиазмом. Школьники не умели фиксировать события, не знали куда направиться, опытных руководителей рядом не было, потому что взрослые тоже осваивали новую для себя сферу деятельности. Но старались!

Юные краеведы рассказывали о своих прогулках и поездках как могли - бесхитростно и эмоционально. Роль взрослых руководителей, учителей на раннем этапе детского туризма на ДВ не очень-то заметна и значима, чаще всего они вообще не упоминаются. Дети, особенно старшеклассники, порой обходились собственными силами - ответственные, самостоятельные, со сформированным чувством коллективизма, постоянно расширяющие свой кругозор. Так, автор одной статьи сетует, что из 15 учителей школы ни один не захотел сопровождать детей в дальней экскурсии. Педагоги нашли классную отмазку – дескать, шибко устали за прошедший учебный год.

И как результат – в молодежных изданиях во второй половине 20-х годов появляются материалы по этнографии народов Дальнего Востока, по истории Гражданской войны и развитию экономики региона, о строительстве промышленных предприятий и новых городов.

Махнем в Америку?

Юные путешественники из Приморья, начитавшись романов Майн Рида, Карла Мая, Луи Буссенара, Вальтера Скотта и иже с ними, решили совершить конный поход из Владивостока на Камчатку. Чтобы потом на лодке переправиться в Америку. Дети, видевшие интервенцию, дети, общавшиеся накоротке с бывшими партизанами, – для них все было рядом, все было возможно. Жаль, что не случилось путешествия. Старшие товарищи и журналисты отсоветовали такую авантюру, порекомендовав более тщательно заниматься изучением предстоящего маршрута. И посоветовав начать с «малых форм». К примеру, изучить географию вокруг родного села.

Так и поступила группа юных натуралистов хабаровской ленинской школы. Ребята пошли одним из маршрутов военного разведчика, картографа и этнографа Владимира Арсеньева. Дети вышли со станции Корфовская, далее через Хехцирский хребет к селу Казакевичи и завершили путешествие в Хабаровске. Даже по нынешним меркам такой переход считается достаточно сложным, школьники шли по дикой уссурийской тайге, преодолевая сложный горный рельеф.

А можно было воспользоваться приглашением бойцов и командиров РККА и провести время с военно-прикладным уклоном. Как это было у пионеров 34-го отряда Уссурийской железной дороги. Они по приглашению шефов отправились на станцию Угольная. В полевом лагере бойцов роты связи обучали полезному и нужному – сигнализации, топографии, они прошли однодневный военизированный поход, а также приняли оздоровительные процедуры в грязелечебнице.

Лучших организаторов детско-юношеского туризма старались достойно отмечать сообразно эпохе. Летом 1926 года 20 пионервожатых со всего Дальневосточного края выехали на экскурсию в Москву, Ленинград, на строительство Волховской гидроэлектростанции. К концу 20-х годов под девизом «За массовый пионерский туризм!» туристско-краеведческое направление набрало силу и стало поистине массовым культурно-оздоровительным движением среди молодежи и школьников.

Скидки членам профсоюза

Для взрослых был свой путь укрепить здоровье. Ходить в походы людям, что тяжко работают целыми днями?! Для них – курорты, санатории, дома отдыха. В 1924 году за сезон - с 1 мая по 1 октября - курорт Садгород, что был под Владивостоком, посетило 619 больных, преимущественно застрахованных и членов профсоюзов Приморской губернии, а также и частных лиц.

Этому санаторию далеко до Кульдура, где в начале 20-х годов прошлого века свыше 1000 человек за год смогли поправить свое здоровье. В том числе подлечить, согласно медицинской росписи тех лет, «сифилис в поздних стадиях, гумозный люэз, невродюзе и пр. последствия гонореи». Члены профсоюза имели преференции перед нэпманами. «Стоимость лечения одного больного с полным пансионом для застрахованных и членов профсоюзов - 77 рублей, для частных лиц - 110 рублей», - гласило информационное объявление курорта Ямаровка (в 120 километрах от станции Хилок Читинской железной дороги).

Это сейчас для многих отдыхающих Аннинские минеральные воды – дырища с никаким сервисом. Особенно по сравнению с азиатским направлением в туризме, где «все включено». В 1924 году для неизбалованных дальневосточников это была поистине панацея от многих заболеваний: все формы артритов, невралгий, женские болезни, кожные, болезни мочевых органов, малокровие, золотуха, рахит и не заразные (!) формы сифилиса.

Так что ценный опыт прошлого века по оздоровлению нации не стоит забывать. Если тогда, спустя пару-тройку лет после окончания Гражданской войны, сумели наладить полезный отдых для граждан, то сейчас, спустя 30 лет после начала перестройки, что нам мешает?

Андрей Дунаевский

Фото из открытых источников

Из информационно-справочного издания «Весь Дальний Восток», 1925 год

Аннинские минеральные воды. Курорт расположен в Николаевском-на-Амуре уезде Приморской губернии. Обслуживает местных больных и больных Амурской губернии. Лечебным средством является вода его 8 горячих минеральных источников. Имеется ванное здание и амбулатория. Сезон - с 15 мая по 1 сентября. Жилищный фонд состоит из 100 оборудованных необходимой мебелью комнат, вмещающих до 200 больных. Сообщение с курортом производится на пароходе по р. Амур до пароходной пристани «Аннинские воды».

Курорт Садгород расположен в дачной местности г. Владивостока на берегу Амурского залива и его угловой бухты, на полуострове Кучум; на южном берегу полуострова Кучум у Амурского залива находится санаторий имени т. Ленина, на сев.-зап. у Угловой бухты - грязелечебница. В грязелечебнице установлено 8 деревянных ванн для грязей, 8 эмалированных - для морских ванн и 4 душа-дождик. Имеются амбулатория и аптека. Строится новое кирпичное помещение для грязелечебницы на 32 ванны (24 грязевых и 8 морских). Жилищный фонд - не более 100 чел. больных, но в районе курорта имеется достаточное количество частных дач. В настоящее время строится вблизи нового здания грязелечебницы общежитие на 80 больных. Для состоящих на полном содержании курорта имеется своя столовая. Стоимость содержания больного с полным пансионом для направляемых страхкассами - 70-75 рублей в месяц, отдельно за стол и помещение 45 руб. За ванны: морской воды - 50 коп., грязевую общую - 2 руб., поясную - 1 р. 50 к., местную - 1 руб.; с частных лиц плата взимается на 50% дороже.

Курорт Кульдур расположен на берегу горной речки Кульдур в Завитинском уезде Амурской губ., в 34 километрах к северу от разъезда Биракан Амурской ж. д. Курорт действует в настоящее время круглый год. Посещаемость за последние годы была свыше 1000 чел. в год. Лечебные учреждения: два ванных здания на 24 эмалированных наливных ванны и несколько ванных бараков над 42 грунтовыми ваннами, амбулатория с аптекой и лаборатория. Жилищный фонд - не больше 200 человек. Намечена постройка в 1925 году двух санаторных пансионатов на 100. Стоимость лечения одного больного с полным пансионом для застрахованных и членов профсоюзов - 66 руб. в месяц, а для частных лиц - 90 рублей.