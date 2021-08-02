Лесные пожары успешно тушат в Хабаровском крае

На утро 2 августа на территории Хабаровского края было зарегистрировано 5 пожаров, общей площадью чуть более 4 тысяч гектаров, два из которых уже локализованы, сообщает комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края. За прошедшие сутки новых очагов не обнаружено. Всего же с начала сезона на территории края всего произошло 318 пожаров.

Между тем, по итогам совещания в Правительстве РФ президент Владимир Путин распорядился передать на федеральный уровень полномочия в области лесных отношений территорий, обладающих большой лесной площадью, но низкой плотностью населения.

Также президент поручил изменить механизм оказания финансовой помощи регионам, в том числе рассмотреть форматы выплат уже пострадавшим от огненной стихии – как на уровне региональных бюджетов, так и в частном порядке.

Помимо этого, в регионы с действующими лесными пожарами, уже в ближайшее время поступит тяжелая техника.