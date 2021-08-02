Хабаровский край: Хранители леса

Муравьи – самые маленькие хозяева тайги и ее санитары

Истинное значение муравьев в природной цепи нами еще полностью не изучено. Дальневостосточная тайга - это настолько большой мир, что его можно раскрывать всю жизнь.

Выйдя утром из зимовья, порадовался хорошей погоде. Под ласковыми солнечными лучами искрился недавно выпавший снег. Жизнь в лесу уже кипела. Как обычно, с утра все были заняты поисками пищи. Стайка голубых сорок, числом до пятнадцати, плавно перелетала от дерева к дереву, как облачко. Спокойная, дружелюбная птица не боялась моего присутствия. Резкие крики желны - дятла наших лесов - говорили об удачном поиске вредителей деревьев - короедов. Суетно вели себя поползни и синицы, разыскивая сделанные на зиму запасы корма.

Приятно было идти по лесу в такой день в предвкушении удачной охоты. Солнце уже показывало послеобеденное время, когда, поднимаясь на сопку, заметил крупного секача, спускавшегося навстречу. Его спина была обильно усыпана снегом с молоденьких елочек, под которыми он проходил. Подпустив ближе, нажал на спуск дробовика 16-го калибра. Кабан резко подскочил, перевернувшись через голову и, как черная торпеда, бросился в распадок.

Выйдя на его след, увидел обильную кровь мелкой россыпью по обеим сторонам. Странное ранение, никак не мог определить место попадания пули. Частые остановки с лежками начались после распадка при подъеме на хребет. Перевалив его, секач спустился вниз и, повернув, взял направление в верховья речки Первая Седьмая. Меня же наступающий вечер заставил вернуться в избушку.

На второй день продолжил охоту на кабана. Длительное время, заметил я по следам, он шел, не останавливаясь, и только к вечеру стал готовить себе гайно - ложе для отдыха. Обычно для этого на выбранном месте кабан расчищает снег. Затем ломает мелкие ветки, собирает пастью траву и, устлав землю, ложится отдыхать. В этот же раз ничего такого секач не делал, но гайно было устлано мелким древесным субстратом. Стоял и в недоумении рассматривал ложе зверя. Бросив взгляд на окружающую местность, заметил несколько конусообразных куч высотой до метра и более. Убрав снег с одной из них, обнаружил муравейник. Для меня это явилось полным открытием, поскольку ничего подобного не видел ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Колонии муравьев обычны для европейской части страны. Уникальная природа нашего региона удивила еще одной уникальной особенностью.

Раненный в голову кабан не мог устроить обычное гайно и, придя к муравейникам, использовал субстрат летнего надземного жилья муравьев для ночлега. Обнаружить муравейники помог заурядный случай. Летом этого же года, обследуя район верховьев указанной реки, выявил огромную колонию муравейников рыжего лесного муравья. Она занимала площадь в несколько сот гектаров.

Поэтому, как я считаю, управление лесами Хабаровского края совместно с другими надзорными органами обязано запретить вырубку леса в уникальном месте. Колония расположена в верховьях реки Первая Седьмая Вяземского района, выше охотничьей избушки семьи Ирхиных из города Вяземский.

Леонид Тимченко, Вяземский район

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Дальневосточного федерального округа: река Первая Седьмая, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Вяземский район. Категория ООПТ - памятник природы, значение ООПТ - местное, профиль - гидрологический.

Дата создания - 28.07.1994, решение Хабаровской краевой думы от 28.07.1994 №63 «Об утверждении перечня особо охраняемых территорий (памятников природы) в Вяземском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах».

Дата ликвидации (реорганизации) - 18.02.2013, постановление администрации Вяземского муниципального района (Хабаровский край) от 18.02.2013 №194 «Об упразднении особо охраняемых природных территорий местного значения Вяземского муниципального района».

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ: министерство природных ресурсов Хабаровского края, администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Информация с сайта ООПТ России