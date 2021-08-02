В Хабаровском крае появится окружной центр ядерной медицины

Врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с представителями единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по вопросам создания единой окружной системы онкологической помощи на территории Дальневосточного федерального округа. В Хабаровске, в единственном городе в ДФО, действует циклотрон, производящий радио и фармакологические препараты для пациентов с онкозаболеваниями.

С одной стороны, он снабжает ПЭТ-сканнеры Хабаровска и Владивостока, с другой стороны – лечит пациентов со всего ДФО. Ввиду транспортной доступности и опыта специалистов в ядерной медицине, Эльвира Нургалиева, первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, озвучила потребность в строительстве 3 циклотронов на территории ДФО. Таким образом, Хабаровск станет окружным центром ядерной медицины на Дальнем Востоке на базе действующего Краевого клинического центра онкологии.

В краевом онкологическом центре используются современные методики ядерной диагностики – ПЭТ – КТ, лучевой терапии, широкий спектр хирургических операций, современные схемы химиотерапии, таргетного и иммуно-онкологического лечения. Перспектива развития онкологической помощи на территории края связана с внедрением инновационных методов ранней диагностики и лечения пациентов.

– Вопрос совершенствования онкологической помощи особенно важен для Хабаровского края. Региональный показатель смертности от онкологических новообразований за первое полугодие текущего года составляет 199 случаев на 100 тыс. населения. Доля выявленных на поздних стадиях заболеваний остается высокой – 51,2% , хотя и ниже целевого значения 56%. В целом краевые показатели уступают среднероссийским значениям. При этом потребность жителей края и пациентов из соседних регионов в оказании медицинской помощи по данному направлению очень высока. Наша задача – активно профилактировать онкологические заболевания, обеспечить тесную взаимосвязь первичного звена здравоохранения с технологиями специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, – рассказал Михаил Дегтярев.

Стандартная лучевая терапия является эффективным средством лечения многих типов рака. Однако у лучевой терапии есть побочный эффект: радиация затрагивает здоровые ткани как до намеченной опухоли, так и за ее пределами. Такая «сквозная доза» радиации повреждает нормальные клетки и может привести впоследствии к проблемам со здоровьем. Преимущество протонной терапии состоит в том, что протоны выделяют основную часть своей энергии точно в месте локализации раковой опухоли. По мере продвижения по телу протоны замедляются, взаимодействуют с электронами и выделяют максимум радиации в конце пути.

– Хабаровск – окружной центр развития ядерной медицины. Мы видим потребность в 3 циклотронах на территории ДФО, которые смогут обеспечить около 9 ПЭТ-сканнеров по всей территории Дальнего Востока. Хабаровск географически и логистически очень удобно размещен: есть транспортная доступность для передачи в другие ПЭТ-центры в соседние регионы, а также с точки зрения прибытия на лечение. Несомненно, Центр должен размещаться в столице края. Тут и накопленная медицинская экспертиза, сильные медицинские кадры. Помимо логистики, посмотрели экономическую составляющую. В южных регионах, где выше плотность населения, проект может быть реализован с помощью привлечения частных инвестиций. Презентовали эту концепцию Полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Петровичу Трутневу, планируем обсудить с губернаторами на совете округа и принять как общую концепцию, – выступила Эльвира Нургалиева.

Также на встрече обсудили и развитие существующего центра в Хабаровском крае: увеличение медицинских услуг. Речь шла о гамма-ноже – установке для радиохирургии, увеличении количества «горячих коек» для терапии. Это позволит разместить всех пациентов, проходящих лечение. Усиление центра позволит привозить лучшие практики в организации здравоохранения из центральной части России, а также привлечь ядерных игроков на Дальний Восток – трансфер технологий.

– Реализация программ позволит увеличить продолжительность жизни дальневосточников, снизить смертность от новообразований, а также повысить доступность и качество оказания онкологической медицинской помощи населению Дальневосточного федерального округа. Мы открыты к сотрудничеству, – заключил Михаил Дегтярев.