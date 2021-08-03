В Охотском районе будут решать наиболее острые проблемы

Врио губернатора Хабаровского края во время рабочей поездки по Охотскому району встретился с местными жителями. Мероприятие было проведено с учетом действующих ограничений, обусловленных требованиями Роспотребнадзора.

Один из самых животрепещущих вопросов – высокие цены на продукты питания. Это вызвано тем, что завоз товаров в Охотск возможен только самолетом, летом в период навигации можно доставить морским транспортом лишь продукты с длительным сроком хранения.

Сейчас из краевого бюджета компенсируется стоимость доставки 24 основных товаров, в том числе муки, круп, сахара, сухого молока, трех видов растительного масла, макаронных изделий, детского питания, яблок, картофеля, моркови и свеклы.

– Такая субсидия позволила снизить стоимость продуктов на 20%. В этом году на эти цели мы выделяем 19,1 млн рублей, – отметил глава региона.

Он сообщил, что по его поручению с 2022 года перечень продуктов, на транспортировку которых выделяется краевая субсидия, будет расширен. Это позволит снизить цены на цельное молоко, сыр, кисломолочную продукцию и куриные яйца. Кроме того, решением врио губернатора тариф на перевозку грузов в Охотск с 1 февраля 2021 года был снижен на 15%.

Фермеры, занимающиеся разведением свиней и крупного рогатого скота в условиях, приравненных к Крайнему Северу, обратились к Михаилу Дегтяреву с просьбой о субсидировании транспортировки комбикормов. Председатель сельхозкооператива «Простор» рассказала, что в навигацию ее предприятие закупает комбикормов на 4 млн рублей, а за доставку приходится платить 5 млн.

– Поручение по субсидированию завоза комбикормов я сразу даю минсельхозу. И хочу поблагодарить энтузиастов, которые в таких сложных северных условиях занимаются разведением сельскохозяйственных животных, – отреагировал врио губернатора.

Волнует охотчан проблема водовода – он находится в неудовлетворительном состоянии.

– Я уже подписал распоряжение о выделении району денег на закупку материалов для замены труб. В этом году запланировано обновление 2,7 километра, еще 1,8 километра заменим в следующем году, – уточнил Михаил Дегтярев.

Беспокоит жителей района и состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Фактически их две – металлическая шириной 36 метров и протяженностью 1780 метров, грунтовая шириной 75 метров и длиной 2200 метров. Аэродром может принимать самолеты Ан-24, Ан-26 и ниже классом, зимой – Ан-12 на грунтовую ВПП.

Металлическая взлетно-посадочная полоса из плит К-1-Д эксплуатируется без капитального ремонта с 1987 года. Чтобы принимать самолеты, работникам аэропорта практически ежедневно приходится сваривать образующиеся разрывы между плитами.

Решение этой проблемы есть: в рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры модернизация аэродрома Охотск начнется уже в этом году. До 2024 года из федерального бюджета будет профинансировано более 3,5 млрд рублей.

Сейчас ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» проводит конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, до сентября будет определен подрядчик. Правительство края на уровне министерства природных ресурсов оказывает содействие в оформлении разрешительной документации на разработку четырех карьеров.