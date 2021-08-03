Хабаровские десантники отказываются от брутальных обычаев своих предшественников

2 августа никто в фонтанах не купался, по крайней мере в центре, лбом крепость стеклянных бутылок не проверял.

Городские и краевые власти в своих официальных посланиях воздали славу и почести крылатой пехоте: «Воздушно-десантные войска – гордость Вооруженных сил страны. Голубой берет десантника – символ героизма, патриотизма, умения выполнять самые сложные задачи в любых условиях. Везде десантники проявляли чудеса героизма, мужества, демонстрировали военную мощь нашего государства».

В Хабаровске праздник людей в голубых беретах и тельняшках начался с небольшого митинга у монумента «Черный тюльпан». Некоторые привели на памятное мероприятие своих детей. После торжественных слов бывшие десантники возложили цветы к обелиску. Красные гвоздики несли несколько поколений десантников Хабаровска.

После возложения цветов пошло неформальное общение. Далее десантники расселись по автомобилям и разъехались - впереди был обычный рабочий день. И только проезжающие время от времени по городу машины с вывешенными стягами приветствовали друг друга звуком клаксонов.

А сверху бравым парням улыбался небесный покровитель – Илья-пророк. По идее, в этот день Илья должен окропить землю влагой. Но в городе весь день было солнечно. Иконография пророка Ильи обширна, но мне более всего по душе парсуна, где небесный воин лично объясняет жрецам бога богатства Ваала всю глубину их падения.

Андрей Дунаевский