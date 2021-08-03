Дегтярев добился снижения цены на посещение открытого бассейна в Хабаровске

Глава региона посетил открытый бассейн на стадионе им. Ленина в Хабаровске после того, как узнал о существующих там проблемах во время "прямой линии". Он проинспектировал организацию работы единственного открытого бассейна Дальнего Востока и получил ответы на самые актуальные вопросы хабаровчан от управляющего этим объектом Сергея Донских.

Дегтярёв напомнил, что не так давно во время прогулки по набережной встретил горожан, которые пожаловались на грязную воду в бассейне и слишком высокие тарифы на посещения. Дегтярев, большую часть своего политического прошлого посвятивший вопросам спорта на законодательном уровне, не мог оставить эту тему без внимания. Он регулярно отмечает важность не только развития спортивного досуга в крае, но и доступность его для всех граждан вне зависимости от уровня доходов. Поэтому в разговоре с Донских врио губернатора потребовал также расширить список льготников, имеющих право на сниженную стоимость билетов.

Итогом переговоров стало снижение стоимости разового посещения почти на четверть - от 550 до 450 рублей. Кроме того, администрация приняла к сведению требование более тщательно следить за чистотой воды.

– Стоимость разового посещения будет снижена на 100 рублей. Круг льготников значительно расширяем, особенно это касается многодетных семей. И важный вопрос – очистка воды будет проводиться более тщательно, – сообщил Михаил Дегтярев.

Открытый бассейн на набережной Амура был построен как часть комплекса спортивных сооружений и принимает пловцов-любителей и спортсменов уже седьмой десяток лет. Недавний капитальный ремонт объекта сначала обрадовал, а вскоре разочаровал посетителей.

- Набережная Амура в Хабаровске - один из главных брендов края, ее спортивные объекты должны быть доступны для людей и находиться в достойном состоянии. А власть - понимать, что "не хлебом единым жив человек" и ему нужна комфортная городская среда. Решение социальных проблем сегодня особенно востребовано. Правительство должно этим заниматься, это его ответственность и обязанность, - подчеркнул политолог, директор "Экспертно-аналитического центра ДВ-РЕГИОН" Евгений Чадаев.

Стоит отметить, что врио губернатора не стал решать вопрос радикально, меняя администрацию. В этом случае бюджету края пришлось бы вернуть около одного миллиарда рублей в рамках государственно-частного партнерства, заключенного между правительством и Донских. Продолжая политику конструктивного решения проблем, Дегтяреву удалось договориться с администрацией объекта через переговоры.