В Верхнебуреинском районе частично эвакуировали село

Паводок пришел в Верхнебуреинский район раньше, чем прогнозировали гидрологи. Накануне местные власти частично эвакуировали село Усть-Ургал. Как только в реке Бурее начала подниматься вода, в пункт временного размещения перевезли 23 человека. Еще трое жителей разместились у родственников. Там люди пробудут до завтра, чтобы убедиться, что угроза миновала.

– Вчера к вечеру получили информацию о приближении очередной паводковой волны. Посовещались и решили провести эвакуацию жителей села Усть-Ургал в пункт временного размещения, который расположен в поселке Новый Ургал. В итоге вода дошла до отметки 896 см, что оказалось не опасно. Подтоплений у нас нет, с утра уровень начал падать. Но на всякий случай люди еще переночуют сегодня, а с завтра могут возвращаться домой, – рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

В районе после предыдущих паводков продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Сегодня местные власти возобновили работы по ликвидации последствий паводка в месте паромной переправы к поселкам Шахтинский и Софийск. Там сейчас работают специалисты и техника артели старателей «Ниман». Идет восстановление поврежденных стихией мостов.

С 4 по 6 августа в Хабаровском крае ухудшится погода. По сообщению Дальневосточного УГМС, уже завтра сильные ливни с грозами пройдут почти во всех районах региона, за исключением самых северных территорий. Интенсивные осадки могут вновь осложнить паводковую обстановку, в том числе в Верхнебуреинском районе.

Ухудшится ситуация и на Амуре. На реке паводок ожидается во второй декаде августа. Гидрологи дали предварительный прогноз, согласно которому 13–15 августа у Хабаровска могут быть отметки 600–650 см при опасной границе в 600 см. Это означает, что у города вновь будут предприняты меры подготовки к возможной ЧС. Будут расставлены насосы, организованы ПВР. Такие же меры примут и в Комсомольске-на-Амуре, а также во всех муниципальных районах вдоль реки. Ход подготовки будет контролировать оперативный штаб по паводкам, созданный в правительстве края.

Сейчас на левом берегу Амура напротив краевой столицы подтоплено 323 дачи (+208 за сутки). Уровень воды у города поднялся до 439 см. В состоянии готовности в регионе находится группировка спасателей, в которую входит около 5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники.

Жителям региона напоминают, что в этот напряженный период необходимо соблюдать меры личной безопасности, тщательно следить за детьми, не отпускать их к водоемам. А тем, кто проживает в зоне возможной ЧС или имеет там дачу, рекомендуется вовремя позаботиться об имуществе. В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью, нужно срочно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.